Актерская игра или же искреннее раскаяние — решит суд. В настоящее время судья находится в совещательной комнате. Выйдет ли уголовник из колонии уже сегодня или суд оставит без удовлетворения его ходатайство и тогда Ефремову придется коротать полный срок, станет известно совсем скоро (на момент публикации материала стало известно, суд удовлетворил ходатайство об условно-досрочном освобождении — прим. ред.). А пока aif.ru собрал самые яркие выдержки и цитаты Михаила Ефремова из его сегодняшнего обращения к судьям. «Ефремов Михаил Олегович, 1963 год рождения, город Москва. Осужден Пресненским районным судом города Москвы на 8 лет лишения свободы. Апелляционным судом срок был снижен до 7,5 лет. Статья 264 ч.4 пункт а. Начало срока 18 октября 2020 года, конец срока — 30 декабря 2027 года», — рапортует заключенный, выученную за годы содержания речь. Далее, он переходит к основной части своего выступления, подсматривая изредка в текст, написанный им же от руки синими чернилами. Лишь под конец своей речи звездный зэк прослезился. А до этого сиделец говорил следующее: «Уважаемый суд, я искренне раскаиваюсь в совершенном мною преступлении. Еще раз приношу глубочайшие соболезнования потерпевшим, прошу их простить меня. Все иски мною выплачены». За время отбывания наказания не было дня, чтобы я не думал об этом своем грехе. «Я осознал, что мое самомнение, вседозволенность, пьянство привели меня к закономерному и заслуженному наказанию. Главный мой враг — это алкоголь, и я исключаю его из своей жизни. Здесь в колонии для меня произошла переоценка ценностей: я стал с головы на ноги, и черное для меня никогда не будет белым. Я встал на путь исправления и сворачивать с него не стану». За годы своего пребывания в колонии я научился шить и немного работать по древу, также вместе с другими осужденными были сняты несколько коротких фильмов, два из которых были отмечены на фестивалях, проводимых ФСИН. «Я тоскую по профессии и верю, что смогу еще принести пользу обществу своим ремеслом». «Мне уже много лет, я получил, пусть запоздалый, но важный серьезный урок. Хочется жить, но жить по-другому». «Хочу заверить вас, что больше никогда никому не причиню никакого вреда, и не буду нарушать закон. Прошу вас удовлетворить мое ходатайство». Ефремов в своей речи также просил прощения за звонок со смартфона, который хранил незаконно. За обнаружение гаджета его отправили в штрафной изолятор на 5 дней. Это моя глупость. Увидел, что звонят ребята, и тоже решил позвонить разочек. Не понимаю до сих пор, зачем это сделал. Напомним, заслуженный артист РФ Михаил Ефремов устроил вечером 8 июня 2020 года автомобильную аварию в центре Москвы. Актера задержали на месте ДТП. Иномарка Jeep Grand Cherokee, принадлежавшая Ефремову, выехала на встречную полосу, где столкнулась с фургоном «Лада». В результате аварии водитель «Лады» 57-летний курьер Сергей Захаров умер в больнице. По результатам медицинского освидетельствования, в момент аварии Михаил Ефремов был в состоянии алкогольного опьянения. Впоследствии в его крови также нашли следы наркотиков.