Думай о хорошем. Психотерапевт Мартынов научил, как перестать бояться

Например, вышеуказанная мысль может быть трансформирована в более продуктивное содержание: «Моя карьера движется не так стремительно как мне хотелось бы, но я могу смелее и ярче проявлять себя в профессии и это обязательно приведет меня к успеху». А например, мысль «Я некрасивая, меня никто не полюбит» можно заменить на «Пока я не создала близких отношений, но у меня достаточно красоты и обаяния, чтобы встретить мужчину, который меня полюбит».