С чем сталкиваются волонтеры и трудно ли им стать

«В мой первый день волонтерства мы, студенты, решили поздравить с Пасхой людей с инвалидностью. В первой же семье была девушка — моя ровесница. Помню, она сказала, что с детства была взрослой и болезнь у нее взрослая, но она ни о чем не жалеет. Меня это поразило. А девушка с ДЦП из другой семьи, позже стала моим большим другом. Я поняла, насколько чувство счастья зависит от того, что у тебя внутри», — вспоминает Лариса Безвербная.