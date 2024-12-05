С чем сталкиваются волонтеры и трудно ли им стать

«Было шоком, что в наше время пропадают люди»
Олесю Пышкину, руководителя добровольческого спасательно-поискового отряда «БашРегионСпас» в волонтерство привело желание сделать мир лучше: «У меня у самой двое детей. Когда я начала видеть информацию о пропавших детях, в целом о пропавших людях, для меня было огромным шоком понять, что, оказывается, в современном мире люди могут пропадать. Какое-то время я раздумывала, но пришла к выводу, что должна помочь тем, чем смогу», — поделилась Олеся Пышкина.
Лариса Безвербная, руководитель благотворительного фонда «Подари подарок» рассказала, что стать волонтером ее сподвигло желание делать что-то хорошее. «Это было 17 лет назад. Когда я училась на 3 курсе, мы со студентами-активистами разных вузов решили объединиться и создать волонтерскую организацию “Светоч”», — вспоминает она.
Волонтера Марину Цвет, работающую с детьми, вдохновил пример верующей христианки из Казахстана, Жанны Ким, которая вместе с мужем Эдуардом безвозмездно брала в свою семью детей из детских домов до тех пор, пока у родителей все не наладится или для ребенка не найдутся приемные мама и папа, а потом и вовсе усыновили 5 детей, помимо своих 3 родных. «Для меня это пример настоящей веры, любви, милосердия и самоотверженности», — сказала Марина Цвет.
С чем сталкиваются добровольцы
Олеся Пышкина рассказала, что чаще всего ей запоминаются детские и самые печальные поиски. Как-то пропавший мальчик-подросток, испугавшись, залез в очень маленькое отверстие в цистерне от грузовика. Она стояла на берегу пруда, и отряд подумал, что ребенок утонул.
«Водолазы исследовали полностью пруд и сказали, что ребенка нет. И вот когда пришла мама мальчика и начала кричать, он только на ее голос отозвался. Он был в полубессознательном состоянии и на наши голоса просто не реагировал. Пришлось вызывать спасателей со специальным оборудованием, чтобы разрезать металл и вынуть оттуда ребенка», — рассказала Олеся Пышкина.
Лариса Безвербная отметила, что за время работы с инвалидами поняла, что иногда они живут более полноценной и осмысленной жизнью, чем остальные люди. «У меня есть близкая подруга с ДЦП, мы познакомились с ней во время моего первого выезда к инвалидам. Несмотря на диагноз, она работает психологом линии поддержки, у нее 3 высших образования, она пишет детские сказки и еще она чемпион России по конной вылазке», — рассказала руководитель фонда.
Трудно (ли) быть волонтером
Степень сложности волонтерской деятельности может зависеть от его вида. «Главное, чтобы это была действительно ресурсная история. Есть, например, интеллектуальное волонтерство — формат, когда люди собираются, придумывают новые идеи. У нас есть целый отдел, который этим занимается, и меня это очень вдохновляет», — рассказала руководитель благотворительного фонда Лариса Безвербная.
Если говорить о многочисленных видах волонтерства, доброволец сферы ЧС должен иметь необходимые навыки и быть готовым к выполнению самых разных задач. Есть и волонтеры, которые помогают из дома, обзванивая больницы или распространяя информацию о пропавшем в социальных сетях и многие другие.
Наверное, самое главное — это желание человека, и главным качеством тут должно выступать его доброе отношение к окружающим. Наверное, на этом базируется все остальное добровольчество.
По словам Марины Цвет, если человек занимается волонтерством из любви к людям, это может быть нетрудно. Главное — грамотно распределять свои силы.
В то же время, волонтерство может даваться морально тяжело и действительно сложно, а иногда это даже экстремально. Когда поиски проходят ночью в лесу есть вероятность встретить диких животных или получить травму.
«Труднее всего, когда родственники пропавшего поздно обращаются в службы, не успев вовремя начать поиски. Все наши действия происходят впустую. Когда погибает пропавший человек — это сложно просто пережить», — рассказала руководитель ДСПО Олеся Пышкина.
Помогать безвозмездно
«В мой первый день волонтерства мы, студенты, решили поздравить с Пасхой людей с инвалидностью. В первой же семье была девушка — моя ровесница. Помню, она сказала, что с детства была взрослой и болезнь у нее взрослая, но она ни о чем не жалеет. Меня это поразило. А девушка с ДЦП из другой семьи, позже стала моим большим другом. Я поняла, насколько чувство счастья зависит от того, что у тебя внутри», — вспоминает Лариса Безвербная.
В свой первый день работы Оксана Пышкина была волонтером инфорга: помогала из дома. На телефон поступило две заявки: одним из пропавших был мужчина, второй — пожилая женщина с деменцией.
«Именно тогда я узнала, что такое деменция и какая это проблема — потеря памяти у пожилых людей. Самое печальное было то, что в обоих случаях родственники обратились далеко не сразу и спасти “потеряшек” мы не смогли. Но это сподвигло меня еще больше развивать это направление, рассказывая людям о добровольцах, готовых помочь безвозмездно, помочь просто так, ради того, чтобы спасти жизнь человека», — рассказала Олеся Пышкина.
Марина Цвет тоже хорошо помнит свой первый день в волонтерстве. «Это был октябрь 2023 года. Было очень волнительно. Мы ожидали приезд детей в наше подготовленное пространство. Как только из автобусов начали выходить первые ребята, я представила, каково им жить в учреждении, а не в семьях, и меня охватило чувство огромного сострадания. Но потом я сказала себе: “Марин, они такие же обычные дети, которые просто нуждаются в твоей заботе и внимании”. Это помогло мне переключиться», — рассказала девушка.
По мнению Олеси Пышкиной, волонтером, добровольцем можно назвать человека, который безвозмездно помогает людям, делает это от души: «Они так или иначе стараются сделать мир лучше, готовы безвозмездно оказывать какую-то помощь и делать это не для себя, а для тех, кто в этом нуждается».
«Он не причиняет добро, а делает где-то лучше процессы, где-то — мероприятия, где-то людей согревает. Человек-проводник, по которому идет канал, ток доброты, ток добрых дел», — резюмировала Лариса Безвербная.