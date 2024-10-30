Дума отклонила проект об отмене обязательной сдачи ЕГЭ

Вопрос о ЕГЭ — непростой, признал в интервью РБК глава РАН Геннадий Красников. «У нас всегда есть специалисты что-то сломать, а потом оказывается, что нет специалистов, чтобы новое построить. ЕГЭ существует уже много времени, и он свою определенную задачу выполнил», — рассказал он. Ученый назвал две стороны экзамена: «Положительная состоит в том, что появилась работающая система, отрицательная — что у детей появился психоз, они стали меньше думать, а больше стали угадывать».