Дума отклонила проект об отмене обязательной сдачи ЕГЭ

Отклонить инициативу перед этим рекомендовал профильный комитет по образованию. Его члены отметили, что ЕГЭ ориентирован на раскрытие потенциала выпускника, а также стремится «дать ему возможность продемонстрировать не только знания, но и умения анализировать, сопоставлять и систематизировать информацию, представленную в различных формах, развернуто излагать свои мысли».
«Установление различных форм проведения [ЕГЭ] приведет к несопоставимости процедур и результатов экзаменов, сданных в разных формах, создаст неравные условия для обучающихся при поступлении в высшие учебные заведения, не сможет обеспечить единство и объективность подходов к оценке результатов освоения образовательной программы», — сказано в документе.
Законопроект внесли в Думу в марте. В пояснительной записке его авторы сообщили о случаях самоубийств сдающих ЕГЭ школьников и увеличении спроса на успокоительные препараты. «Также постоянно меняются правила проведения ЕГЭ — то вводятся, то отменяются дополнительные виды испытаний. Важно отметить, что самостоятельная подготовка учащегося к ЕГЭ почти невозможна — для эффективной подготовки необходимо дополнительно нанимать репетиторов, услуги которых отличаются высокой стоимостью и чаще всего непосильны для многих родителей», — говорится в документе.
Депутаты предположили, что отмена обязательной сдачи ЕГЭ позволит более качественно отсеивать поступающих и нарастить число абитуриентов на профессиональное образование, что важно «в сегодняшних условиях дефицита образованных специалистов среднего звена и нехватки рабочих рук».
Президент Владимир Путин не соглашался с мнением, что отмена ЕГЭ поможет школьникам. «У ЕГЭ есть много минусов. Я знаю, многие наши граждане возмущаются начетничеством, которое имеет место в этой системе, — это правда, это существует. Но, с другой стороны, это открывает возможности для очень многих детей с периферии тех образовательных центров, которые есть», — говорил он прошлой весной. Президент согласился, что ЕГЭ необходимо совершенствовать.
Вопрос о ЕГЭ — непростой, признал в интервью РБК глава РАН Геннадий Красников. «У нас всегда есть специалисты что-то сломать, а потом оказывается, что нет специалистов, чтобы новое построить. ЕГЭ существует уже много времени, и он свою определенную задачу выполнил», — рассказал он. Ученый назвал две стороны экзамена: «Положительная состоит в том, что появилась работающая система, отрицательная — что у детей появился психоз, они стали меньше думать, а больше стали угадывать».
Рособрнадзор предупредил, что готов обсуждать отмену ЕГЭ только при появлении достойной альтернативы — объективного и понятного экзамена.