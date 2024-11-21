Дума отказалась законом закрепить определение валежника

Представлявший на заседании законопроект депутат Ярослав Нилов сообщил, что в ходе подготовки документа к рассмотрению 21 ноября было решено запросить дополнительную информацию у регионов о том, как проходит сбор валежника. «Когда мы начали эти вопросы обсуждать и поднимать, правоприменительная практика была совершенно иной и дай бог, чтобы сегодня, как нас заверял представитель правительства, действительно все эти вопросы были в регионах урегулированы», — пояснил он. Если же выяснится, что проблемы в регионах все же есть, депутаты вернутся к вопросу, пообещал Нилов.