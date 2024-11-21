Дума отказалась законом закрепить определение валежника

Госдума отклонила законопроект, которым предлагалось закрепить в законодательстве понятие валежника и то, с помощью каких инструментов его можно собирать, передает корреспондент РБК.
Законопроект в марте внесли депутаты от ЛДПР. Они предложили прописать в Лесном кодексе, что валежником являются лежащие на земле остатки стволов деревьев и сучьев, не являющихся порубочными остатками в местах проведения лесосечных работ. Помимо этого, валежником они предложили считать остатки деревьев, образовавшиеся из-за их «естественного отмирания» после повреждения вредными организмами, бурелома, снеговала и других природных явлений.
При заготовке таких дров граждане могли бы пользоваться ручными пилами, топорами, легкими бензопилами, говорилось в законопроекте.
Согласно тому же кодексу, порядок сбора дров устанавливают регионы, однако некоторые из них «исказили идею свободного сбора гражданами для собственных нужд никому не нужного лесного ресурса» и ввели дополнительные условия, которые «крайне усложнили для граждан процедуру сбора валежника», говорится в записке. Например, где-то дрова можно было собирать только вручную, без какого-либо инструмента, где-то необходимо было письменно сообщать о дате посещения леса для сбора дров, где-то разрешили собирать дрова не более 1 м в длину. За нарушения была предусмотрена административная ответственность, в некоторых случаях — уголовная.
Понятие валежника и применение ручного инструмента для его сбора уже содержатся в двух приказах Минприроды (№ 325 от 16 июля 2018 года и № 496 от 28 июля 2020 года), однако авторы считали, что необходимо дополнительно ввести эти понятия в федеральное законодательство.
Представлявший на заседании законопроект депутат Ярослав Нилов сообщил, что в ходе подготовки документа к рассмотрению 21 ноября было решено запросить дополнительную информацию у регионов о том, как проходит сбор валежника. «Когда мы начали эти вопросы обсуждать и поднимать, правоприменительная практика была совершенно иной и дай бог, чтобы сегодня, как нас заверял представитель правительства, действительно все эти вопросы были в регионах урегулированы», — пояснил он. Если же выяснится, что проблемы в регионах все же есть, депутаты вернутся к вопросу, пообещал Нилов.
После этого выступил член профильного комитета по экологии Зариф Байгускаров, который пояснил, что после того, как гражданам было разрешено заготавливать валежник (нормы вступили в силу 1 января 2019 года), действительно возникали вопросы о том, что считать валежником и как его можно заготавливать. Однако позже Минприроды своим приказом установило четкие правила, обратил внимание депутат. «После того как были внесены эти изменения, никаких вопросов о заготовке валежника не возникает», — заверил докладчик, добавив, что федеральные ведомства также не поддерживают проект закона.
В итоге за законопроект проголосовали всего 106 депутатов, что по процедуре недостаточно для его принятия.
Попытки законодательно урегулировать сбор валежника идут уже несколько лет. В апреле 2021 года депутаты от ЛДПР уже пытались провести через парламент аналогичный законопроект, в котором валежник предлагалось отнести к недревесным лесным ресурсам сухостоя, а при его сборе разрешить использование ручных пил, топоров и легких бензопил. Кабмин не поддержал законопроект, его так же отклонили на этапе первого чтения.
В апреле 2024 года депутат от КПРФ Мария Прусакова заявляла, что гражданам необходимо разрешить собирать деревья, поваленные ветром (они не приравнены к валежнику). До этого она вносила в Госдуму законопроект, которым предлагалось передать на уровень регионов полномочия по регулированию заготовки и сбора недревесных лесных ресурсов с предпринимательскими целями. К таким ресурсам относят валежник, пни, бересту, кору деревьев и кустарников, хворост, веточный корм, еловые, пихтовые, сосновые лапы, ели для новогодних праздников, мох