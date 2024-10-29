Дума отклонила проект о сокращении срока лицензии на продажу алкоголя

Если стационарный торговый объект или объект общепита перестает соответствовать необходимым требованиям (например, рядом построена школа или больница), то их владельцы по-прежнему вправе продавать в них алкоголь до окончания действия лицензии. Сохраняется и возможность продления лицензии, но не более чем на пять лет. Законопроектом предлагается в подобных случаях продлевать лицензию на розничную продажу алкоголя не более чем на год.