Дума отклонила проект о сокращении срока лицензии на продажу алкоголя

Ранее законопроект рекомендовал отклонить комитет Госдумы по экономической политике. Комитет, разделяя позицию кабмина, обратил внимание на отсутствие «достаточных обоснований, свидетельствующих о необходимости сокращения указанного срока».
Как указывает издание, законопроект направлен «на соблюдение баланса интересов хозяйствующих субъектов… и конституционного права граждан на благоприятную среду обитания».
Сегодня лицензия на производство и оборот этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции выдается на срок, указанный лицензиатом, но не более чем на пять лет. Розничная продажа алкоголя при этом запрещена на территориях, прилегающих к образовательным и медицинским учреждениям, спортивным сооружениям, вокзалам, аэропортам, военным объектам, местам нахождения источников повышенной опасности.
Если стационарный торговый объект или объект общепита перестает соответствовать необходимым требованиям (например, рядом построена школа или больница), то их владельцы по-прежнему вправе продавать в них алкоголь до окончания действия лицензии. Сохраняется и возможность продления лицензии, но не более чем на пять лет. Законопроектом предлагается в подобных случаях продлевать лицензию на розничную продажу алкоголя не более чем на год.
Как сообщалось ранее, в июле Госдума в первом чтении отклонила законопроект, который допускал продажу алкогольной продукции только в специализированных магазинах. Согласно проекту, предполагалось сохранить право продажи алкоголя только в специальных магазинах, в которых не будет продаваться другая продукция.