Духов день. Что можно и что нельзя делать 24 июня 2024 года

24 июня 2024 года начинается Троицкая седмица, празднуется День святого духа. Того самого, который упоминается, когда звучит: «Во имя Отца и Сына и Святого Духа». Этот день всегда приходится на 51 день после Пасхи и всегда случается после Пятидесятницы, то есть обязательно отмечается в понедельник.
Что такое День Святого Духа?
Традиционно в следующий за Троицей, или Пятидесятницей день, то есть всегда в понедельник, празднуется День святого духа. Иногда этот праздник даже носит название понедельник Святого Духа. Впервые это название возникает в Студийских монастырских Типиконах.
На Руси в XIV веке этот день получает название Троицын день, а праздничной иконой этого дня становится написанная Андреем Рублевым «Троица».
Как рассказывает журнал «Фома», в канонах церкви Святой Дух является третьим лицом Пресвятой Троицы, то есть он обладает такой же Божественной сущностью как Бог-Отец и Бог-Сын. Церковь установила праздник Святого Духа «ради величия Пресвятаго и Животворящего Духа, яко един есть (от) Святыя и Живоначальныя Троицы» в противовес тем ересям, которые в своем учении умаляли Святого Духа.
Что можно делать 24 июня 2024 года?
- День надо повести спокойно, без суеты
- Нужно сходить в Церковь, провести день в молитвах
- В этот день положено организовывать пикники
Что нельзя делать 24 июня 2024 года?
- Нельзя желать или делать зло
- Нельзя унывать
- Нельзя заниматься любой работой, особенно на земле
- В этот день и всю неделю нельзя купаться