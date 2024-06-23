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Духов день. Что можно и что нельзя делать 24 июня 2024 года

24 июня 2024 года отмечается День святого духа.

Источник: Public Domain

24 июня 2024 года начинается Троицкая седмица, празднуется День святого духа. Того самого, который упоминается, когда звучит: «Во имя Отца и Сына и Святого Духа». Этот день всегда приходится на 51 день после Пасхи и всегда случается после Пятидесятницы, то есть обязательно отмечается в понедельник.

Что такое День Святого Духа?

Традиционно в следующий за Троицей, или Пятидесятницей день, то есть всегда в понедельник, празднуется День святого духа. Иногда этот праздник даже носит название понедельник Святого Духа. Впервые это название возникает в Студийских монастырских Типиконах.

На Руси в XIV веке этот день получает название Троицын день, а праздничной иконой этого дня становится написанная Андреем Рублевым «Троица».

Как рассказывает журнал «Фома», в канонах церкви Святой Дух является третьим лицом Пресвятой Троицы, то есть он обладает такой же Божественной сущностью как Бог-Отец и Бог-Сын. Церковь установила праздник Святого Духа «ради величия Пресвятаго и Животворящего Духа, яко един есть (от) Святыя и Живоначальныя Троицы» в противовес тем ересям, которые в своем учении умаляли Святого Духа.

Что можно делать 24 июня 2024 года?

  • День надо повести спокойно, без суеты
  • Нужно сходить в Церковь, провести день в молитвах
  • В этот день положено организовывать пикники

Что нельзя делать 24 июня 2024 года?

  • Нельзя желать или делать зло
  • Нельзя унывать
  • Нельзя заниматься любой работой, особенно на земле
  • В этот день и всю неделю нельзя купаться