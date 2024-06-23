Духов день. Что можно и что нельзя делать 24 июня 2024 года

24 июня 2024 года начинается Троицкая седмица, празднуется День святого духа. Того самого, который упоминается, когда звучит: «Во имя Отца и Сына и Святого Духа». Этот день всегда приходится на 51 день после Пасхи и всегда случается после Пятидесятницы, то есть обязательно отмечается в понедельник.