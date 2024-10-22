Духи воды: чем отличается болотник от водяного

В славянской мифологии огромную роль играли мистические существа — от покровителей дома до духов леса. Также существовали и духи воды, к которым люди относились с осторожностью. Так, например, считалось, что водяной может утащить человека на дно.
Однако есть еще один дух воды, о котором мало кто знает, — болотник.
В издательстве «Манн, Иванов и Фербер» вышла книга «Славянская нечисть. От природных духов и вредоносных сущностей до гостей с того света» исследовательницы фольклора Марины Голубевой. В одной из глав она рассказала, чем отличается болотник от водяного. Делимся работой автора.
Водяной
Водяной относится в низшей демонологии, то есть к нечисти, однако его статус в иерархии сверхъестественных сущностей довольно высок. У славян водяной был воплощением стихии воды и считался враждебным для людей существом.
Считали, что водяные — это утопленники, получившие сверхъестественную силу и власть над рекой или озером. У поляков этот бес так и назывался — topielec («утопленник»), а в Западной Украине — «топельник».
Во власти водяного находились не только водоемы, но и вся живность в них. Они подчинялись хозяину, в особенности это касается русалок, которые были правой рукой существа.
Чаще всего водяного описывают к бледнотелого старика с зеленой бородой и запутавшимися в волосах водорослями. Что касается ног, то в некоторых быличках они у существа есть, а в других вместо них у водяного рыбий хвост.
Лицо водяного может быть похоже на налимью или лягушачью морду, рыбий хвост или перепонки между пальцами.
Как и множество духов, водяной может перевоплощаться в других существ, и чаще всего он превращается в рыбу, однако может обернуться зайцем, собакой или просто речной волной. Дух воды не умеет говорить или говорит очень плохо, однако хорошо издает звуки: хлопает ладонями по воде, хохочет, булькает, ухает и и кричит болотной выпью.
Согласно славянской демонологии, в самом глубоком месте водоема находится замок водяного, где живет его жена водяница, а также русалки. Также там в плену сидят жертвы существа — утопленники.
Больше всего водяной любил заманить неосторожного человека на глубину. Некоторые жертвы становились кормом для рыбы, в то время как другие превращались в его слуг.
Глубокие воды рек и озер таили опасность для любого человека, но, как считалось, самыми уязвимыми для «проказ» водяного были те, кто шел в воду не перекрестившись, а тем более без нательного креста. Также опасно было купаться после заката и в полдень, так как это было время духа водоемов. И если у него не получалось утопить свою жертву, то он насылал болезнь.
Болотник
Раньше считалось, что лучшей средой обитания для злых духов были болота. Это было любимым местом бесов, чертей, шишиг, анчуток, кикимор и так далее.
Хозяин у болот также имелся. Называли его болотником или трясинником. Белорусы самых злых и сильных болотников называли оржавинниками, так как они обитали в оржавнях — старых болотах, ржавых от растворенной в воде железной руды. Именно поэтому считалось, что это оржавенник воду заразил, сделал мертвой.
А в глубоких черных торфяных ямах — багнах — сидели угрюмые багники, они выдавали себя пузырьками болотного газа, что поднимался из глубин багна. С дна ям эти существа никогда не вылезали, только хлюпали и пыхтели в ожидании, когда человек свалится в место их обитания.
Болотник был нелюдимым и не водился даже с лешим. Однако он мог сам затащить грибника или неосторожного путника в топь. Заманивал он их кряканьем утки или мычанием коровы.
Однако в белорусским быличках болотник мог обратиться к людям за помощью. Например, он мог позвать повитуху, когда его жена-болотница рожать соберется. И всегда повитуху щедро награждал золотом. А на Русском Севере считали, что в болоте живет не хозяин, а хозяйка — болотница.
Болотный дух представлял опасность только в своих владениях. И если соблюдать осторожность, не лезть в болото, не верить обманам нечисти и не идти за болотными огоньками, то беды не случится. Правда, в болото человека мог заманить и леший, чтобы порадовать своего соседа-болотника.
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