Духи воды: чем отличается болотник от водяного

Глубокие воды рек и озер таили опасность для любого человека, но, как считалось, самыми уязвимыми для «проказ» водяного были те, кто шел в воду не перекрестившись, а тем более без нательного креста. Также опасно было купаться после заката и в полдень, так как это было время духа водоемов. И если у него не получалось утопить свою жертву, то он насылал болезнь.