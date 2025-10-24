«Как ошеломить»: Дугин предложил использовать пример Израиля в отношении Киева

По мнению политолога, Запад продолжает эскалацию конфликта с Россией только потому, что не верит в реальные последствия конфронтации и возможности российских военнослужащих. При этом для предотвращения передачи ВСУ дальнобойных ракет и ударов вглубь страны достаточно одного показательного действия.
Дугин предлагает повторить пример Израиля и нанести удар по военно-политическому руководству Украины, полностью ликвидировав его. В такой ситуации, как считает философ, вопрос о передаче «Томогавков» отпадет, так как реального конфликта с РФ на Западе будут опасаться. Слов же и угроз от руководства страны для предотвращения такого сценария недостаточно.
Если же ВС РФ не поступят подобным образом в ближайшее время, то реагировать придется уже после первых атак Украины дальнобойным оружием. В такой ситуации ударов по руководству уже не хватит и придется применять «самое главное».
«Осталось только показать, на что мы способны. Сразу же будет другой разговор. А пока он у нас как-то не получается», — подытожил Александр Дугин.