«Как ошеломить»: Дугин предложил использовать пример Израиля в отношении Киева

Дугин предлагает повторить пример Израиля и нанести удар по военно-политическому руководству Украины, полностью ликвидировав его. В такой ситуации, как считает философ, вопрос о передаче «Томогавков» отпадет, так как реального конфликта с РФ на Западе будут опасаться. Слов же и угроз от руководства страны для предотвращения такого сценария недостаточно.