Популярные темы
Общество
Законы
Объясняем
История и культура
Персоны
Внешняя политика
Религия
Здоровье
Места
Факты
Новости
Финансы
Курсы
Спорт
Погода
Все проекты
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Дубинский: СБУ зарегистрировала дело об убийстве журналиста Лиры

СБУ вследствие настойчивого требования следственного судьи зарегистрировала дело об убийстве в украинской тюрьме американского журналиста Гонсало Лиры. Об этом сообщил депутат Верховной рады Александр Дубинский.

Источник: СБУ

СБУ вследствие настойчивого требования следственного судьи зарегистрировала дело об убийстве в украинской тюрьме американского журналиста Гонсало Лиры. Об этом сообщил депутат Верховной рады Александр Дубинский.

«СБУ под давлением решения следственного судьи таки зарегистрировала дело об убийстве Гонсало Лиры по моему обращению», — написал он в своём Telegram-канале.

Как пишет Дубинский, представители СБУ отказываются признавать факты о пытках и вымогательстве, которые Лира изложил в соцсетях.

Он также отметил, что председатель спецслужбы Василий Малюк не признает Лиру гражданином США, поэтому было заведено дело об убийстве гражданина Чили.

Ранее Владимир Зеленский на пресс-конференции сделал вид, что не знает, кто такой Гонсало Лира.

Также сообщалось, что американский бизнесмен Илон Маск обвинил Зеленского в убийстве журналиста.