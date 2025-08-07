Дубинский: СБУ зарегистрировала дело об убийстве журналиста Лиры

СБУ вследствие настойчивого требования следственного судьи зарегистрировала дело об убийстве в украинской тюрьме американского журналиста Гонсало Лиры. Об этом сообщил депутат Верховной рады Александр Дубинский.
«СБУ под давлением решения следственного судьи таки зарегистрировала дело об убийстве Гонсало Лиры по моему обращению», — написал он в своём Telegram-канале.
Как пишет Дубинский, представители СБУ отказываются признавать факты о пытках и вымогательстве, которые Лира изложил в соцсетях.
Он также отметил, что председатель спецслужбы Василий Малюк не признает Лиру гражданином США, поэтому было заведено дело об убийстве гражданина Чили.
Ранее Владимир Зеленский на пресс-конференции сделал вид, что не знает, кто такой Гонсало Лира.
Также сообщалось, что американский бизнесмен Илон Маск обвинил Зеленского в убийстве журналиста.