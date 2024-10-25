Дубайский шоколад: что это такое и почему он так популярен

Отметим, многие считают, что такой шоколад вреден. Он может быть опасен для аллергиков, особенно для тех, у кого есть реакция на орехи, ведь в этом орехе их очень много. Неприятные симптомы после употребления дубайского шоколада могут быть и у других людей. Это связано с тем, что орехи долго усваиваются. Не рекомендуется продукт и людям с лишним весом или склонным к полноте: тесто катаифи обжаривается на большом количестве сливочного масла, чтобы стало хрустким, а это жиры в чистом виде.