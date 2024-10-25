Дубайский шоколад: что это такое и почему он так популярен

Как объяснили эксперты шоколадной фабрики «Конфаэль», дубайский шоколад привлекает потребителей своими вкусовыми качествами и оригинальным внешним видом. При его изготовлении используют фисташковую пасту и обжаренное тесто катаифи, поэтому у продукта хрустящая начинка, которая так нравится любителям сладостей. Есть в десерте и другие компоненты — например, паста тахини.
Благодаря своим вкусовым качествам десерт и стал таким популярным в соцсетях. Фотографии и видео с этим шоколадом быстро распространились среди пользователей, которые были впечатлены его внешним видом и вкусом. Отметим, сейчас этот десерт ищут в сети почти в полтора раза чаще, чем цветы. В категории «шоколад ручной работы» именно на него приходится 66% покупок.
Как пишет «РИАМО», своей популярностью продукт обязан вирусному видео из TikTok, которое опубликовали там в 2021 году. Популярный блогер Мария Вехера на камеру с удовольствием ела плитку этого шоколада. Ролик посмотрели более 56 миллионов пользователей. Спустя какое-то время про него опять вспомнили, многие блогеры специально летали в Эмираты, чтобы купить себе плитку такого шоколада, а кто-то пытался заказать сладость по почте. Однако можно приобрести продукт и через международный сервис доставки из Дубая, маркетплейсы или в ресторанах.
Отметим, многие считают, что такой шоколад вреден. Он может быть опасен для аллергиков, особенно для тех, у кого есть реакция на орехи, ведь в этом орехе их очень много. Неприятные симптомы после употребления дубайского шоколада могут быть и у других людей. Это связано с тем, что орехи долго усваиваются. Не рекомендуется продукт и людям с лишним весом или склонным к полноте: тесто катаифи обжаривается на большом количестве сливочного масла, чтобы стало хрустким, а это жиры в чистом виде.