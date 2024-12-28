Дубайский шоколад есть и дома: в Беларуси выпустили шоколадку с оливье

Один из главных кондитерских трендов года — дубайский шоколад: увесистая сладость, где внутри шоколадных плиток скрываются начинки по мотивам восточных сладостей.
Но за любым кулинарным блюдом может стоять не просто вкус, но и философия — возможно, именно так объяснила свой ответ вирусной сладости белорусская фабрика «Коммунарка», один из главных производителей шоколада в стране.
Под Новый год «Коммунарка» показала совсем необычный шоколад — с начинкой из настоящего салата оливье. На странную сладость обратил внимание новостной портал БрестСити.
Увы, на смену восторгу приходит разочарование: новогодняя сладость в широкую продажу не пойдет, оставшись кулинарным экспериментом. Тем не менее, в местных соцсетях новинка уже обрела популярность, и многие пользователи просят выпустить такой шоколад на рынок, а некоторые надеются на то, что новогодняя линейка «Коммунарки» расширится, и можно будет даже попробовать шоколад с «селедкой под шубой».
Ранее рассказывали про другой необычный продукт, который тоже может украсить новогодний стол: в Японии выпустили питьевой майонез.