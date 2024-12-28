Дубайский шоколад есть и дома: в Беларуси выпустили шоколадку с оливье

Увы, на смену восторгу приходит разочарование: новогодняя сладость в широкую продажу не пойдет, оставшись кулинарным экспериментом. Тем не менее, в местных соцсетях новинка уже обрела популярность, и многие пользователи просят выпустить такой шоколад на рынок, а некоторые надеются на то, что новогодняя линейка «Коммунарки» расширится, и можно будет даже попробовать шоколад с «селедкой под шубой».