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Дубайский шоколад есть и дома: в Беларуси выпустили шоколадку с оливье

Новогоднее лакомство от фабрики «Коммунарка» разлетелось по соцсетям.

Георгий Мазуркевич
Автор ВФокусе Mail
Источник: Соцсети

Один из главных кондитерских трендов года — дубайский шоколад: увесистая сладость, где внутри шоколадных плиток скрываются начинки по мотивам восточных сладостей.

Но за любым кулинарным блюдом может стоять не просто вкус, но и философия — возможно, именно так объяснила свой ответ вирусной сладости белорусская фабрика «Коммунарка», один из главных производителей шоколада в стране.

Под Новый год «Коммунарка» показала совсем необычный шоколад — с начинкой из настоящего салата оливье. На странную сладость обратил внимание новостной портал БрестСити.

Увы, на смену восторгу приходит разочарование: новогодняя сладость в широкую продажу не пойдет, оставшись кулинарным экспериментом. Тем не менее, в местных соцсетях новинка уже обрела популярность, и многие пользователи просят выпустить такой шоколад на рынок, а некоторые надеются на то, что новогодняя линейка «Коммунарки» расширится, и можно будет даже попробовать шоколад с «селедкой под шубой».

Ранее рассказывали про другой необычный продукт, который тоже может украсить новогодний стол: в Японии выпустили питьевой майонез.