«Другого такого больше не будет»: как развеять призрак прошлого партнера

Потеря любимого человека, с которым жили душа в душу, который был самым лучшим — это страшно. И неважно, умер он, трагически погиб или просто ушел. И когда на смену ему приходит другой — пусть даже не менее замечательный — ты невольно сравниваешь его с тем, прошлым. Ну, а как не сравнивать? Однако крайне важно пережить этот диссонанс и не сопоставлять своего нового партнера с безвозвратно ушедшим.
Сунул котенка за пазуху и пообещал любить вечно
Однажды Маша отправилась на прогулку на речном трамвайчике. Отмечали день рождения однокурсника. Рядом сидела компания крутых молодых людей.
— Как мы тогда говорили — мажоры. Все в дорогих костюмах, с дорогими телефонами, — вспоминает Маша. — В общем, явно не наш круг. Мы-то — простые студенты. И тут наши с ним взгляды встретились. И нас обоих словно молнией пробило. Он вот прямо так подошел ко мне и сказал: «Давай сойдем на ближайшем причале — бросим наших друзей и пойдем в кино». Я ему в ответ: «А давай!».
Маша даже сама не знает, как она решилась тогда уйти с неизвестным человеком. Просто незаметно сошла с кораблика, никому ничего не сказав, и доверилась тому, кого сразу полюбила.
Уже по дороге узнала, что его зовут Юра, ему 28 лет и он преуспевающий адвокат. Эта встреча и правда могла не произойти, ведь обычно он передвигался по городу только на машине. Но в тот выходной день они с друзьями решили прокатиться по реке, как в былые студенческие времена.
— До кино мы с ним в итоге так и не добрались, — вспоминает Маша. — Увидели маленького котенка. Бедняжка дрожал, жалобно мяукал. Юра взял его, засунул за пазуху, прямо под свой дорогой пиджак. И мы побежали в магазин за молоком и кормом, а потом в дежурную ветклинику. Именно в этом я поняла, что Юра — мой человек. Такое отношение к котенку рассказало мне о нем всё. «Как мы его назовем?» — спросила я. «А как назовем наших детей?» — задал он встречный вопрос. Больше мы с Юрой не расставались. Он обещал любить меня вечно.
Через несколько месяцев поженились. Котенка, конечно, оставили себе, ведь, как считали они оба, это символ их любви. Назвали Сказкой.
Юра и Маша прожили вместе два года, а потом он разбился на машине. Вернее, ехали они оба, но погиб только он.
— Возвращались из магазина домой. Я сидела рядом. Неожиданно на встречку вылетел пьяный идиот, — вспоминает Маша. — Обычно водители в таких случаях инстинктивно укорачиваются, прикрывая себя, а он сам подставился, а меня спас. У через две недели умерла наша Сказка…
Когда он погиб, Маше было 24. Полгода она лечилась от депрессии. Выкарабкалась, и теперь вот уже восемь лет хранит Юре верность. Уговоры родителей начать жизнь заново не помогают.
— Не хочу ни с кем отношений. Но возраст уже приближается к критическому, родить очень хочу. На работе ко мне подкатывает один коллега, и вроде мужчина отличный, но я не то что в постели — даже просто рядом с собой его представить не могу. Постоянно сравниваю с Юрой.
Другие шутки, другой запах
Потеря самого дорогого и любимого — это необязательно смерть. Разлучить навсегда могут стечение обстоятельств или глупая ошибка, за которую расплачиваешься всю жизнь.
— Мы познакомились совсем юными, оба были начинающими фотографами, — рассказывает 27-летняя Оля. — Иногда вдвоем ездили на фотосессии и свадьбы и друг другу ассистировали. Потом стали жить вместе, и все у нас было хорошо. Женька такой легкий по натуре — никогда ни на что не обижался, и даже если я начинала капризничать или на что-то раздражаться, все это переводил в шутку. Жили мы пусть небогато, но дружно и, я уверена, что друг друга любили. Даже планировали открыть вдвоем фотошколу… Шесть лет прожили счастливо, и то, что мы сейчас не вместе — целиком моя вина.
В тот вечер они сидели дома с попкорном и смотрели телевизор. У Оли зазвонил мобильный телефон. Он лежал ближе к Жене, поэтому он взял его и подал ей, при этом заметив, что на экране высветилось «Мишенька».
— Звонил двоюродный племянник из Перми, причем набрал мне по ошибке. Женя его не знал и, увидев это уменьшительно-ласкательное «Мишенька», напрягся. — вспоминает Оля. — После звонка он устроил мне допрос. Ну, как допрос — просто поинтересовался, кто это такой, почему он у меня в телефоне так записан и почему звонит в столь поздний час. И мне достаточно было просто пояснить ему, что это родственник, но в тот вечер я была не в настроении и вспылила. Начала кричать, что он псих, параноик, что он мне не доверяет. А Женька пытался сгладить конфликт. Извинился и, как обычно, решил перевести все в шутку. Но меня уже понесло. Я стала приводить примеры из статей психологов о том, что жить с ревнивцем нельзя, что ревность — патология.
И тут Женька не выдержал и сказал: «Если я тебя не устраиваю, можем разбежаться. Найдешь себе нормального». И пошел собирать вещи. Все эти два года я постоянно прокручиваю в голове эту сцену. Ведь могла бы остановить его, попросить прощения. Он бы тут же остыл. Но нет же, пошла на принцип. Это реально очень глупая история. И от этого очень страшная.
Женя ушел, Оля осталась. Друг другу они больше не позвонили. Она удалила его из друзей и заблокировала во всех соцсетях. Была очень обижена. А потом сделать шаг к примирению не позволила гордость. Так прошли полтора года.
Недавно Оля узнала, что Женя теперь живет в Германии и возвращаться не собирается. Он женат, они ждут ребенка.
— Понимая, что наши пути разошлись и уже не сойдутся, я очень хочу построить отношения с другим человеком, — рассказывает Оля. — И я уже два раза пыталась это сделать. И с обоими мужчинами просто не смогла войти в продолжительные отношения. Дело в том, что в моем понимании Женя был идеальный. У него был идеальный запах, идеально шутил, он ставил кухонные ножи сушиться острыми краями вверх, как я любила, а зубной тюбик в ванной — опять же, как я любила, вниз. Он знал, как меня удивить. И таких деталей очень много.
— И что, неужели у этих обоих мужчин не было никаких плюсов в сравнении с Женей?
— Отчего же, были, — Оля глубоко задумывается и после минутных размышлений выдает целый список:
— Женя курил прямо на балконе, и весь дым попадал в комнату, а у Андрея нет вредных привычек. Еще у Андрея своя машина, он всегда заезжает за мной на работу. Да и вообще он надежный — очень пунктуальный и обязательный. Женька-то был раздолбай. А если о Никите говорить, то он, во-первых, внешне очень интересный, во-вторых, умный и всегда находит выход из любой ситуации, в-третьих — целеустремленный. Но, знаешь, все равно Женька был самый лучший, им обоим даже близко с ним не сравниться. Походка, интонации голоса — да всё у него было другим.
Семь тяжелых стадий, которые надо пройти
— К сожалению, жизнь устроена таким образом, что неизбежно мы сталкиваемся с потерями, и тяжелее всего нам приходится, когда такие потери происходят в отношениях, — констатирует психолог Дарья Захарова. — Еще больше все усложняется, когда в паре была любовь, взаимное уважение и привязанность. Когда происходит подобное, нам кажется, что мы уже никогда не сможем быть счастливы, улыбаться и радоваться жизни. Ведь произошла тяжелая утрата, которая влечет за собой не просто потерю, а изменение всего уклада жизни. Встает задача дальнейшего существования, построения новой жизни.
Чтобы понять, что происходит с человеком при потере любимого, психолог советует обратиться к опыту швейцарского психиатра Элизабет Кюблер-Росс.
— Классически считается, что для прохождения этих стадий требуется год. Именно за этот период человеку, потерявшему любимого, придется в одиночестве встретить Новый год, отпраздновать свой день рождения, пережить день рождения своего бывшего партнера и другие важные даты для бывших влюбленных, а также войти во все времена года в одиночестве, — поясняет Дарья Захарова. — За это время человек проживает новую «маленькую жизнь».
Стадия шока обычно длится не очень долго и перетекает в стадию отрицания. Она необходима нам как защитный механизм психики для того, чтобы волна горя не захлестнула нас с головой, — проще говоря, чтобы не «сойти с ума». Люди переживают ее по-разному: кто-то может пойти в салон красоты, кто-то сядет за работу, а кто-то будет заниматься ремонтом. Чтобы не возникло чувства вины за такое поведение, важно понимать, что все это нормально — это попытка справиться с горем, «не разрушиться внутри».
Как только две эти стадии завершаются, начинаются следующие, которые называют стадиями «исцеления». Возникает гнев — он может быть направлен на бывшего партнера, на себя, на окружающих, на жизнь, Бога и так далее. И чем сильнее эта эмоция приживается, тем скорее она угаснет и позволит психике «двигаться» дальше в своей работе. И здесь полезным будем «выплескивать» свои эмоции на бумагу.
Гнев обычно сменяется на торг, который обычно сопряжен с чувством вины, попытками выяснить, что вы сделали не так (чтобы исправить «ошибку» и вернуть все, как было раньше).
— Здесь важно не скатиться в самообвинения и четко осознать, что есть вещи, на которые мы просто не способны влиять (мы не можем влиять, например, на решения другого человека, предсказывать будущее, нести ответственность за действия врачей и так далее), — советует Захарова.
В этот период необходимо обеспечить себе поддерживающее окружение: среди родных, друзей, вступить в группы, где люди столкнулись с такими же переживаниями и смогли их преодолеть.
— На мой взгляд, самое важное здесь — обратить внимание на то, как долго длится эта стадия, — говорит Захарова. — Если она затянулась, и вы все еще не можете встать с постели, выйти на работу, не хотите есть, долгое время нарушен сон, нет желания общаться, появляются и не проходят суицидальные мысли, то обязательно необходимо обратиться к специалисту — психиатру, экзистенциальному психологу, психологу, работающему в КПТ.
После проживания депрессии наступает стадия тестирования, когда потерявший близкого человек начинает пробовать жить самостоятельно, по-новому. В этот период могут происходить откаты к предыдущим стадиям, что вполне естественно. Завершается весь этот процесс принятием, когда мы соглашаемся с тем, что произошло, но продолжаем жить дальше и начинаем строить новые отношения. Но как же их строить, не сравнивая бывшего возлюбленного с другими и как вообще решиться на новые отношения?
— Для начала необходимо осознать, что после потери необходимо время. Не стоит вступать в новые отношения сразу, — советует Захарова. — Иначе за новыми отношениями вы не будете видеть человека, он будет для вас лишь пластырем от потери. Вы так и будете испытывать боль, сравнивая его с тем, кого потеряли. Таким образом, вы лишь отсрочите этапы проживания горя, или его проживете, но после с этим человеком вас не будет связывать ровным счетом ничего.
Эксперт предупреждает: когда эмоции поутихнут и появится желание «жить», вступать в новые отношения может быть очень страшно. Однако это естественное состояние после такого травмирующего события. Стоит поработать с ним и дойти до самой его сути, будучи честным с собой и задав себе такие вопросы: «А чего я больше всего боюсь?»; «Что самое страшное может произойти, если я вступлю с кем-то в отношения?»; «Что я потеряю, если не буду пробовать встречаться с новыми партнерами?»; «Что я приобрету, если вступлю в новые отношения?».
Пирожки против спаржи
После расставания с Наташей, которая ушла от него к другому после 20 лет счастливого, как он думал, брака, 47-летний врач Игорь относительно быстро прошел все перечисленные стадии. Какое-то время он находился в горе, был период, когда он пытался «забыться» и по вечерам ходил по компаниям и кабакам. Была и стадия самобичевания, когда он искал причину ее ухода и силился понять, в чем же допустил ошибку. Но когда осознал, что это просто жизнь, что его Наташа просто его разлюбила и полюбила другого (так она сама сказала), решил действовать методом «клин клином».
— Не прошло и года, как я позвал замуж Лену — медсестру из нашей поликлиники, — признается переживший потерю медик. — Я знал, что она давно ко мне неровно дышит, так что получить ее согласие не составило труда. Только вот теперь я понимаю, что совершил ошибку. И, возможно, сломал девушке жизнь. Когда делал предложение, мне казалось, что я ее люблю так же, как некогда Наташу, но слишком уж велика разница. У Лены очень много черт, которые мне кажутся чужими — какие-то незначительные детали в одежде, в поведении и даже в сексе. Лена помешана на здоровом питании — спарже, безглютеновой лапше, авокадо — и я как врач это поддерживаю, да и сам давно хотел упорядочить свой рацион. Но вот как вспомню наташины пирожки с мясом и этот аппетитный запах, когда она их жарила… Да, Лена, конечно, хозяйственная, очень эмпатичная (умеет выслушать, утешить и так далее), чувственная, она моложе Наташи на восемь лет, да и вообще красотка. Но как будто что-то не то.
Игорь понимает, что постоянные сравнения с бывшей женой не идут на пользу ни ему, ни его новым отношениям. Только вот они, как он признается, в голову все лезут и лезут.
Как перестать сравнивать: советы
— По началу такое сравнение неизбежно, — подтверждает Дарья Захарова. — Однако оно будет негативно сказываться на новых отношениях: вы невольно станете эмоционально отстраняться от человека, не замечать положительных черт партнера и его действий в ваш адрес.
Как же не сравнивать нового партнера с тем, прошлым? Вот несколько советов от эксперта.
1. Прежде всего испытайте благодарность к прошлым отношениям, которые подарили вам множество приятных совместных моментов, воспоминаний, ощущение защиты и так далее. Такую работу можно проделать самостоятельно письменно или вместе с психологом.
2. Помните, что человек склонен идеализировать прошлое, а также людей. Постараться сделать прошлое более «реальным», как и самого человека, которого вы потеряли. Для этого стоит попробовать вспомнить не только положительные моменты, но и то, как строились отношения изо дня в день в быту, с какими трудностями приходилось сталкиваться, какие кризисы пришлось преодолеть, что раздражало в повседневной жизни с вашим прошлым партнером, какие моменты недопонимания происходили.
3. Примите тот факт, что отношения закончились, их не вернуть (в этом поможет работа с горем, о которой сказано выше) и, самое главное, что подобных отношений уже не выстроить с другим человеком. Это не значит, что новые отношения будут хуже — они просто будут другими, и вы сами будете в этих отношениях другими.
4. Обратите внимание, в какие моменты вы начинаете сравнивать нового партнера со старым. Это поможет выявить закономерность, заметить, чего вам не хватает и, возможно, обсудить это с новыми партнером.
5. Следите за своими мыслями и в моменты, когда вы начинаете сравнение, каждый раз напоминайте себе, что этот человек — другой, отношения — другие, и, возможно, именно сейчас, думая о прошлом, вы не замечаете настоящего и не даете шанса ни человеку проявить себя, ни себе увидеть что-то прекрасное в новом партнере.
Семейный психолог Евгений Левин добавляет, что в случае перехода в новые отношения после «идеала» хорошо работает также техника ежедневной благодарности новому партнеру. Вечером перед сном либо утром, когда вы только проснулись, возьмите листок бумаги и напишите сверху «Благодарю тебя». Ниже перечислите все, что считаете нужным.
— Список необязательно должен быть большим и длинным. Достаточно даже трех-четырех пунктов, — поясняет эксперт. — В него можно включить любые положительные моменты, которые исходят от вашего нового партнера. Например, женщина может написать: «за заботу»; «за то, что помог вчера с покупками»; «за то, что ты у меня большой и сильный». Носите этот список при себе в течение дня и мысленно возвращайтесь к нему. И если на память будет приходить ваш прежний партнер и захочется погоревать и повспоминать, как с ним все было замечательно, доставайте этот листок и перечитывайте. А еще лучше, если вы будете озвучивать свою благодарность новому партнеру.
Секрет этой техники прост. Постоянно концентрируясь на лучших качествах своей новой второй половинки, вы вырабатываете привычку мышления со знаком «плюс». Так проще избавиться от постоянного сравнивания и перенести всю свою прежнюю любовь и нежность из прошлых отношений в новые.
— Потеря — тяжелейшее испытание для человека. К сожалению, нет причин и объяснений, почему это происходит именно с нами и нашими любимыми. Однако всегда есть шанс, несмотря на эту травму, неизбежно оставляющую след в наших сердцах, прожить свою жизнь счастливо, — резюмирует Дарья Захарова.