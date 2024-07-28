«Другого такого больше не будет»: как развеять призрак прошлого партнера

— Не прошло и года, как я позвал замуж Лену — медсестру из нашей поликлиники, — признается переживший потерю медик. — Я знал, что она давно ко мне неровно дышит, так что получить ее согласие не составило труда. Только вот теперь я понимаю, что совершил ошибку. И, возможно, сломал девушке жизнь. Когда делал предложение, мне казалось, что я ее люблю так же, как некогда Наташу, но слишком уж велика разница. У Лены очень много черт, которые мне кажутся чужими — какие-то незначительные детали в одежде, в поведении и даже в сексе. Лена помешана на здоровом питании — спарже, безглютеновой лапше, авокадо — и я как врач это поддерживаю, да и сам давно хотел упорядочить свой рацион. Но вот как вспомню наташины пирожки с мясом и этот аппетитный запах, когда она их жарила… Да, Лена, конечно, хозяйственная, очень эмпатичная (умеет выслушать, утешить и так далее), чувственная, она моложе Наташи на восемь лет, да и вообще красотка. Но как будто что-то не то.