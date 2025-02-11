Другое море. Названы семь альтернатив черноморским пляжам этим летом

Цены на отдых разные, можно найти и вполне демократичные варианты размещения — от 1500 рублей в сутки. Для детей до 12 лет предусмотрены скидки. Трехзвездочный отель на неделю для двух взрослых с ребенком обойдется примерно в 40 000 рублей. Добраться из Москвы можно на поезде от Ленинградского вокзала или на автобусе до Осташкова. Этот город расположен на берегу озера. За железнодорожные билеты на семью из трех человек придется отдать от 6 тыс. рублей. На машине дорога из столицы займет около четырех часов. Мест размещения пока не так много, но благодаря интересу туристов к летнему сезону 2025 года планируют открыть дополнительные точки.