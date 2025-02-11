Другое море. Названы семь альтернатив черноморским пляжам этим летом

Судьба курортного сезона на Черном море пока еще не определена. Однако в России есть много недооцененных мест для отдыха, в том числе пляжного, рассказал aif.ru эксперт в сфере туризма Евгений Кононов.
Ставропольский край
Ставропольский край набирает обороты в последние два года: акцент идет здесь на минеральные воды. В Пятигорске, Кисловодске, Железноводске и Ессентуках можно совместить семейный отдых с оздоровительными процедурами. Современные санатории, предлагающие лечение с использованием минеральных источников, целебных грязей и уникального климата работают по системе «все включено». Если планируете ехать семьей, то можно смело взять с собой в путешествие и дошкольников.
Нужно учитывать, что санаторно-курортное лечение длится от 14 до 21 дня, а стоимость зависит от сезона, рейтинга санатория и типа путевки, которая определяет количество процедур, формат питания и так далее. В 2025 году санатории подняли цены на 10−20%, однако спрос все равно большой. Неделя в гостинице 3* в Кисловодске для семьи из трех человек в июле обойдется от 44 тыс. рублей. Это только проживание, без лечебных процедур. Стоимость с санаторным лечением — от 100 тыс. рублей.
Перелет Москва — Минеральные воды займет 3 часа 30 минут. Если покупать билеты сейчас, то перелет в обе стороны с багажом для семьи будет стоить от 40 тыс. Любители автопутешествий смогут преодолеть дорогу за два дня с ночевкой в Ростове-на-Дону.
Байкал
Байкал — не просто озеро, а одна из главных природных достопримечательностей мира. Летом озеро привлекает чистейшей водой, возможностью отправиться в путешествие на катере или заняться рыбалкой. Зимой — это идеальное место для катания на коньках, поездок на собачьих упряжках и других развлечений. Поездки на Байкал с недавних времен стали круглогодичными. По времени лучше рассчитывать минимально на 3−4 дня. В 2024 году в этом направлении значительно вырос уровень сервиса кемпингов и глэмпингов, а также мини-отелей.
Цены на проживание примерно такие: неделя на семью с ребенком в отеле 3* — от 63 тыс. рублей, в отеле 5* — от 85 тысяч рублей. Цены на авиаперелет Москва — Иркутск в июле на семью с ребенком обойдется от 60 тыс. рублей. Несмотря на выросший интерес к этому направлению в последние годы, мест здесь много и улететь из Москвы можно почти каждый день.
Селигер
На Селигере, где лесной воздух и чистая вода, можно найти и уединенные базы отдыха, и курорты с развитой инфраструктурой. Можно арендовать лодку и насладиться рыбалкой или прогулкой по озерной глади. Особенно полюбилось это место старшим школьникам и молодежи до 35 лет.
Цены на отдых разные, можно найти и вполне демократичные варианты размещения — от 1500 рублей в сутки. Для детей до 12 лет предусмотрены скидки. Трехзвездочный отель на неделю для двух взрослых с ребенком обойдется примерно в 40 000 рублей. Добраться из Москвы можно на поезде от Ленинградского вокзала или на автобусе до Осташкова. Этот город расположен на берегу озера. За железнодорожные билеты на семью из трех человек придется отдать от 6 тыс. рублей. На машине дорога из столицы займет около четырех часов. Мест размещения пока не так много, но благодаря интересу туристов к летнему сезону 2025 года планируют открыть дополнительные точки.
Приморье
Приморский край — одно из самых недооцененных направлений для пляжного отдыха. Здесь теплое Японское море, небольшие бухты и мягкий климат. Наиболее известные места отдыха — Владивосток, Андреевка, Ливадия около бухты Гайдамак и Хасанский район. Летом вода прогревается до +25 градусов. В этом году многие российские туристы стали рассматривать это направление как альтернативу пляжному отдыху на Черном море. Эти места отличает пока немногочисленность туристов, даже в летний пиковый сезон, а также высокий уровень сервиса и гастротуры.
Жилье можно найти практически на любой бюджет. Скажем, 2−4-местные домики обойдутся в 4−5 тыс. в сутки. Неделя в трехзвездочном отеле на семью из трех человек — в среднем в 57 тыс. рублей и выше. Отели уровня «пять звезд» — от 120 тыс. Авиаперелет Москва — Владивосток на семью из трёх человек будет стоить от 83 тыс. рублей.
Балтика
Калининградская область — еще один вариант для любителей солнца и моря. Куршская коса, Светлогорск и Зеленоградск — современная альтернатива европейским курортам. Регион отличают доступные песчаные пляжи, соленый воздух Балтики и умеренный морской климат, а также большое разнообразие вариантов культурного досуга как на воде, так и на берегу.
Выбор размещения тоже большой, и цены на него не отличаются от других курортных регионов — от 3 тысяч рублей за сутки и выше. Скажем, приличные апартаменты на неделю на семью из трех человек обойдутся в 65 тыс. рублей. В отеле 5* за шесть ночей придется выложить от 130 тыс. рублей. Авиабилеты в обе стороны Москва — Калининград (2 часа 40 минут) на трех путешественников будут стоить от 53 тыс. рублей.
В последние пять лет в Калининграде активно развивают санаторно-курортное направление. Многие отели предлагают турпакеты с питанием, спа и оздоровительными программами, приближаясь к стандартам «все включено». Спрос на подобный отдых растет, особенно среди тех, кто хочет сменить шумные южные пляжи. Ежегодно в летний сезон перевозчики организовывают дополнительные авиа и железнодорожные рейсы из Москвы и Санкт-Петербурга в Калининград.
Дагестан
Каспийское побережье — пожалуй, главный прорыв последних лет в российском туризме. Дагестан становится все более популярным направлением: теплое море, горные пейзажи и кавказская кухня. Еще одно преимущество Дагестана — доступность. Цены на проживание и еду ниже, чем на черноморском побережье примерно на 30%.
Номера в отелях — в среднем 3 тыс. рублей. Недельное проживание семьи в отеле Махачкалы с четырьмя звездами в высокий сезон будет стоить примерно в 70 тыс. рублей и выше. Цена на авиаперелет (три часа) Москва — Махачкала в обе стороны на семью из трех человек — от 60 тысяч рублей. Регион динамично развивается, строятся новые отели, появляются предложения с полноценным сервисом, приближенным к знаменитому египетскому и турецкому «все включено». Так, в 2024 году в Дагестане побывало 1,85 млн туристов.
Термальные курорты
Если летом море манит прохладой, то в остальные сезоны можно окунуться в теплую термальную воду, не выезжая за пределы России. К примеру, термальные курорты есть в Челябинской области: в Еткуле и на озере Тургояк. Несколько круглогодичных акватермальных курортов есть в Свердловской области и Тюмени, где велнес-туризм уже активно развивается последнее десятилетие.
Стоимость проживания на неделю для родителей с ребенком — от 58 тыс. рублей. Перелет (2 часа 35 минут) из Москвы в Екатеринбург и обратно обойдется семье в 50 тыс. рублей.
Сейчас почти во всех туристических направлениях России есть большой выбор отелей, но как будут обстоять дела в сезон, сказать сложно. Скорее всего, цены изменятся в сторону повышения. «Ранние пташки», забронировавшие отдых, например, в феврале-марте, будут точно в выигрыше.