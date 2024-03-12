Дрожжи приспособили для извлечения металлов из электроники и промотходов

«Мы показали, что дешевые и безопасные для природы дрожжи способны очень эффективно извлекать ценные металлы из сложно устроенных растворов. Более того, продемонстрированная нами возможность повторного использования этих организмов для извлечения металлов делает данный подход экономически рентабельным методом переработки отходов», — заявила научный сотрудник Центра металлургических компетенций K1-MET в Линце Анна Зибер, чьи слова приводит пресс-служба журнала.
Исследователи пришли к такому выводу в рамках экспериментов по изучению взаимодействия между отработанными пивными дрожжами, одним из побочных продуктов пивоваренного производства, и сложно устроенными растворами солей металлов, которые возникают после обработки отходов промышленного производства и электроники при помощи крепких растворов кислот.
Как объясняют ученые, живые и высушенные дрожжи способны активно поглощать ионы различных металлов благодаря тому, что их клеточные стенки содержат в себе молекулы, активно связывающиеся с атомами меди, цинка, никеля и других ценных веществ. Руководствуясь этой идеей, австрийские биотехнологи изучили то, как высушенная и обработанная щелочами биомасса пивных дрожжей взаимодействовала с несколькими типами сложно устроенных растворов, получаемых при переработке электроники и промотходов.
При этом ученые обнаружили, что данный процесс можно одинаково эффективно проводить при очень разном уровне кислотности среды, при этом дрожжи поглощают металлы очень быстро, примерно за 40−60 минут.
Как считают исследователи, это говорит в пользу того, что отработанные пивные дрожжи можно использовать для избирательного поглощения металлов из перерабатываемых материалов с минимальным риском для окружающей среды. Их широкое применение на практике одновременно позволит снизить расходы на переработку электроники и других отходов и найти применение для одного из главных побочных продуктов пивной промышленности, подытожили исследователи.