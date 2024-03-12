Дрожжи приспособили для извлечения металлов из электроники и промотходов

Как считают исследователи, это говорит в пользу того, что отработанные пивные дрожжи можно использовать для избирательного поглощения металлов из перерабатываемых материалов с минимальным риском для окружающей среды. Их широкое применение на практике одновременно позволит снизить расходы на переработку электроники и других отходов и найти применение для одного из главных побочных продуктов пивной промышленности, подытожили исследователи.