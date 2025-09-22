Эксперт Дандыкин: ВСУ могли атаковать Крым из неожиданного места

По мнению Василия Дандыкина, удар наносили беспилотниками дальнего действия, а морской маршрут был единственно возможным. «Если бы они летели через материк, я думаю, там бы их засекли и сбили, а здесь они как-то воспользовались и проникли», — пояснил эксперт. Он также подчеркнул, что, судя по мощности взрывов, речь идет именно о крупных БПЛА, а не о небольших дронах, которые могла бы запустить агентура с места.