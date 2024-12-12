Популярные темы
Объясняем
Наука и технологии
История
Культура
Космос
Окружающий мир
Животные
Забавное
Здоровье
Персоны
Места
Общество
Факты
Спорт
Сад и огород
Новости
Финансы
Курсы
Спорт
Погода
Все проекты
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Дроны будут защищать хвойные леса от рубки на Сахалине

В преддверии новогодних праздников на Сахалине началась операция «Ель», которая направлена на защиту хвойных молодняков от незаконной рубки. Особое внимание к охране островных лесов обеспечивают беспилотные вертолеты, благодаря которым инспекторы смогут эффективно контролировать даже самые труднодоступные участки.

Мадина Эбзеева
Автор ВФокусе Mail
Источник: МГУ

Использование дронов весом до 30 килограммов открывает новые горизонты в патрулировании лесных территорий. Оператор управляет летательными аппаратами дистанционно и в реальном времени анализирует видео-трансляцию, фиксируя возможные нарушения. Об этом рассказали в четверг в региональном Агентстве лесного и охотничьего хозяйства.

При выявлении правонарушений инспекторы немедленно выезжают на место, оперативно информируя правоохранительные органы. С 13 декабря в регионе также начнет работу прямая телефонная линия, где специалисты ответят на вопросы о незаконной заготовке новогодних деревьев.

Ранее «Лайфхакер» поделился советами, когда ставить и как правильно наряжать и убирать новогоднюю елку.