Дроны будут защищать хвойные леса от рубки на Сахалине

Использование дронов весом до 30 килограммов открывает новые горизонты в патрулировании лесных территорий. Оператор управляет летательными аппаратами дистанционно и в реальном времени анализирует видео-трансляцию, фиксируя возможные нарушения. Об этом рассказали в четверг в региональном Агентстве лесного и охотничьего хозяйства.