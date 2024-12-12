Дроны будут защищать хвойные леса от рубки на Сахалине

Использование дронов весом до 30 килограммов открывает новые горизонты в патрулировании лесных территорий. Оператор управляет летательными аппаратами дистанционно и в реальном времени анализирует видео-трансляцию, фиксируя возможные нарушения. Об этом рассказали в четверг в региональном Агентстве лесного и охотничьего хозяйства.
При выявлении правонарушений инспекторы немедленно выезжают на место, оперативно информируя правоохранительные органы. С 13 декабря в регионе также начнет работу прямая телефонная линия, где специалисты ответят на вопросы о незаконной заготовке новогодних деревьев.
Ранее «Лайфхакер» поделился советами, когда ставить и как правильно наряжать и убирать новогоднюю елку.