Дроновый терроризм Украины теперь из пенопласта и фанеры

Технологическая дуэль
Белгородская область вторые сутки подвергается ожесточенным атакам украинских БПЛА, которых «еще не было в современной истории», заявил губернатор Вячеслав Гладков на пресс-конференции. При этом все удары направлены исключительно на гражданские объекты. Ранее утром дрон попал в здание правительства области, из-за чего сотрудников госучреждений перевели на дистанционку. В городе закрыты торговые центры, кафе и общественные учреждения, отменены уличные мероприятия, закрыты ЗАГСы. На улицах слышны автоматные очереди — сбивают вражеские БПЛА.
По словам военного эксперта Василия Дандыкина, украинские беспилотники самолетного типа Darts, изготовленные из пенопласта и фанеры, снижают заметность для радаров, ориентированных на металл.
«Чтобы снизить заметность, применяются разные материалы, покрывающие корпуса. Они могут менять частоты, чтобы запутать станции РЭБ», — объяснил ВФокусе Дандыкин. Он отмечает, что это часть эволюционной борьбы, в рамках которой обе стороны вынуждены постоянно совершенствовать средства нападения и защиты. Преимущество, по его мнению, остается за Россией благодаря развитым системам обнаружения и поражения. Однако низкозаметные дроны вынуждают российскую армию использовать стрелковое оружие, чтобы сбивать БПЛА.
«Стрельба из автомата или из ружей, которые стреляют картечью, требует обученного состава. Это должны быть меткие стрелки, подготовленные на полигонах, с навыками реакции», — добавил эксперт. Он считает такие меры вынужденными и менее эффективными, чем зенитные комплексы.
Дешево и сердито
Украинские дроны «Дартс» применяются преимущественно для атак на приграничные регионы России, включая Белгородскую, Брянскую и Курскую области, говорит эксперт. Их цель — деморализация населения и удары по инфраструктуре. «Это дроновый терроризм, нацеленный, в первую очередь, на гражданские объекты», — отметил Дандыкин. Россия отвечает на это усилением ПВО и РЭБ, а также созданием сетей для перехвата дронов. Например, в Белгороде установлены системы «Торнадо-С», способные поражать малоразмерные цели. Кроме того, разрабатываются лазерные системы, такие как «Ратник», которые могут сбивать дроны на расстоянии до 5 км.
Сообщалось, что «Дартс» собирают в Харькове. Эти дроны, стоимостью около $1000, используют компоненты FPV-дронов, что делает их дешевыми и эффективными. Их фюзеляж из пенопласта и фанеры выдерживает попадания из стрелкового оружия, а дальность полета достигает 50−55 км. В 2025 году DARTS перешли от спецназа к регулярным подразделениям ВСУ, что увеличило масштаб их применения. По данным украинских источников, такие дроны производятся на небольших предприятиях, включая частные мастерские, где собираются сотни единиц ежемесячно. Использование коммерчески доступных компонентов, например, китайских плат и камер, позволяет быстро наращивать производство, несмотря на ограниченные ресурсы.
Разработка аналогичных дронов идет полным ходом и в России. Конструкторское бюро «Око» из Санкт-Петербурга выпускает дроны «Привет-82», где также используется фанера для снижения заметности. Эти БПЛА способны нести до 9 кг нагрузки, стоят $1000−2000 и конкурируют по своей мощности с «Ланцетами». По данным российских источников, в 2024 году производство дронов в России выросло в 10 раз, достигнув десятков тысяч единиц, благодаря частным инвестициям и поддержке государства. Однако разница в том, на какие цели направляются российские и украинские эконом-дроны.
Как подчеркнул Дандыкин, Россия близка к созданию отдельных рот беспилотных систем, включая не только воздушные, но и морские и наземные дроны.
Дарья Баева