Дроновый терроризм Украины теперь из пенопласта и фанеры

Разработка аналогичных дронов идет полным ходом и в России. Конструкторское бюро «Око» из Санкт-Петербурга выпускает дроны «Привет-82», где также используется фанера для снижения заметности. Эти БПЛА способны нести до 9 кг нагрузки, стоят $1000−2000 и конкурируют по своей мощности с «Ланцетами». По данным российских источников, в 2024 году производство дронов в России выросло в 10 раз, достигнув десятков тысяч единиц, благодаря частным инвестициям и поддержке государства. Однако разница в том, на какие цели направляются российские и украинские эконом-дроны.