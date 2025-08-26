Популярные темы
Общество
Законы
Объясняем
История и культура
Персоны
Внешняя политика
Религия
Здоровье
Места
Факты
Новости
Финансы
Курсы
Спорт
Погода
Все проекты
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Дроновая стена» за 200 млн евро: Эстония укрепит границы с Россией

Министр внутренних дел прибалтийской республики Игорь Таро сообщил о том, что границу РФ и Эстонии будут оснащать средствами борьбы с беспилотниками. На усиление защиты планируется выделить 200 млн евро (более 18 млрд рублей).

Анастасия Якушина
Автор ВФокусе Mail
Источник: AP 2024

По словам чиновника, Министерство внутренних дел планирует завершить строительство ограждения вдоль восточной границы государства. Затем забор будет оборудован современными технологиями, в том числе средствами радиоэлектронной борьбы. Все это поможет сформировать своеобразную «дроновую стену». Слова Таро приводит РИА «Новости» со ссылкой на телерадиокомпанию ERR.

«Если мы смотрим перспективу трех-четырех лет — это сумма в районе 200 миллионов евро. То есть, чтобы понятно было — это размер годового автомобильного налога. Сколько мы собираем автомобильного налога — вот столько в ближайшие годы нужно инвестировать, чтобы быть уверенными, что что-либо не прилетит», — рассказал Таро.

Также сообщается, что МВД планирует обсудить с главой Минобороны возможность выдачи разрешения пограничникам перехватывать или сбивать низколетящие дроны.

Ранее ирландский журналист заявлял о бессмысленности выстраивания баррикад в эстонской Нарве на границе с Россией. Отмечалось, что граждане ЕС смогут переплыть реку при необходимости побега в РФ.

Литва планирует вырыть оборонительную полосу протяжённостью 48 км на границе с Россией и Белоруссией, а также оснастить ее минными полями и мостами, предназначенными «для подрыва в случае вторжения».