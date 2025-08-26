«Дроновая стена» за 200 млн евро: Эстония укрепит границы с Россией

По словам чиновника, Министерство внутренних дел планирует завершить строительство ограждения вдоль восточной границы государства. Затем забор будет оборудован современными технологиями, в том числе средствами радиоэлектронной борьбы. Все это поможет сформировать своеобразную «дроновую стену». Слова Таро приводит РИА «Новости» со ссылкой на телерадиокомпанию ERR.
«Если мы смотрим перспективу трех-четырех лет — это сумма в районе 200 миллионов евро. То есть, чтобы понятно было — это размер годового автомобильного налога. Сколько мы собираем автомобильного налога — вот столько в ближайшие годы нужно инвестировать, чтобы быть уверенными, что что-либо не прилетит», — рассказал Таро.
Также сообщается, что МВД планирует обсудить с главой Минобороны возможность выдачи разрешения пограничникам перехватывать или сбивать низколетящие дроны.
Литва планирует вырыть оборонительную полосу протяжённостью 48 км на границе с Россией и Белоруссией, а также оснастить ее минными полями и мостами, предназначенными «для подрыва в случае вторжения».