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Дрон заснял группу туристов, убегающих от извержения вулкана

К счастью, все незадачливые скалолазы спаслись.

Георгий Мазуркевич
Автор ВФокусе Mail

Счастливое спасение, попавшее на видео, произошло на склоне вулкана Дуконо. Вулкан неожиданно начал извергаться как раз в момент, когда группа туристов подошла к его жерлу, и перед скалолазами-любителями в воздух на десятки метров взлетели густые клубы пепла.

Паникующие туристы начали убегать вниз по склону. К счастью, как сообщает газета New York Post, всем удалось спастись. Дрон, заснявший побег, принадлежит правительству — к вулканам малонаселенного индонезийского острова Хальмахера уже много месяцев запрещено приближаться, но туристы регулярно игнорируют запрет. В случае вулкана Дуконо запрет распространяется на 4 километра вокруг кратера.

Всего в стране 120 активных вулканов, и государство пристально следит за их активностью — в том числе и с помощью дронов.

Новости об извержении вулканов в последнее время — не редкость. Совсем недавно, к примеру, на Сицилии пробудился вулкан Этна — в местном аэропорту из-за этого задержали десятки рейсов.