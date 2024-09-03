Дрон заснял группу туристов, убегающих от извержения вулкана

Счастливое спасение, попавшее на видео, произошло на склоне вулкана Дуконо. Вулкан неожиданно начал извергаться как раз в момент, когда группа туристов подошла к его жерлу, и перед скалолазами-любителями в воздух на десятки метров взлетели густые клубы пепла.
Паникующие туристы начали убегать вниз по склону. К счастью, как сообщает газета New York Post, всем удалось спастись. Дрон, заснявший побег, принадлежит правительству — к вулканам малонаселенного индонезийского острова Хальмахера уже много месяцев запрещено приближаться, но туристы регулярно игнорируют запрет. В случае вулкана Дуконо запрет распространяется на 4 километра вокруг кратера.
Новости об извержении вулканов в последнее время — не редкость. Совсем недавно, к примеру, на Сицилии пробудился вулкан Этна — в местном аэропорту из-за этого задержали десятки рейсов.