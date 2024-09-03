Дрон заснял группу туристов, убегающих от извержения вулкана

Счастливое спасение, попавшее на видео, произошло на склоне вулкана Дуконо. Вулкан неожиданно начал извергаться как раз в момент, когда группа туристов подошла к его жерлу, и перед скалолазами-любителями в воздух на десятки метров взлетели густые клубы пепла.