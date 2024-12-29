Дрейк заявил, что рэп-музыка никогда не умрет

Диалог между Россом и музыкантом случился на стриме Drizzmas Giveaway, на котором поклонники Дрейка могли выиграть различные призы. Одна из фанаток рэпера получила путевку в тур мечты, другая — машину. Еще один победитель смог получить билеты на концерт Дрейка в Австралии.