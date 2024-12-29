Дрейк заявил, что рэп-музыка никогда не умрет

Американский хип-хоп-артист Дрейк заявил, что, по его мнению, рэп-музыка не мертва. Этой репликой он ответил на утверждение интернет-стримера Эдина Росса, пригласившего музыканта на одну из своих трансляций.
Дрейк призвал Росса не делать поспешных выводов, потому что «рэп не умрет никогда». Музыкант сравнил нынешнее состояние музыкальной индустрии «со странным сезоном в NBA». Слова Дрейка приводит Complex.
Диалог между Россом и музыкантом случился на стриме Drizzmas Giveaway, на котором поклонники Дрейка могли выиграть различные призы. Одна из фанаток рэпера получила путевку в тур мечты, другая — машину. Еще один победитель смог получить билеты на концерт Дрейка в Австралии.
Ранее в этом месяце стало известно, что песня Кендрика Ламара Not Like Us, написанная как дисс на Дрейка, вошла в топ запросов Google в уходящем году.