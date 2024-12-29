Популярные темы
Объясняем
Наука и технологии
История
Культура
Космос
Окружающий мир
Животные
Забавное
Здоровье
Персоны
Места
Общество
Факты
Спорт
Сад и огород
Новости
Финансы
Курсы
Спорт
Погода
Все проекты
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Дрейк заявил, что рэп-музыка никогда не умрет

Американский хип-хоп-артист Дрейк заявил, что, по его мнению, рэп-музыка не мертва. Этой репликой он ответил на утверждение интернет-стримера Эдина Росса, пригласившего музыканта на одну из своих трансляций.

Источник: Звук

Американский хип-хоп-артист Дрейк заявил, что, по его мнению, рэп-музыка не мертва. Этой репликой он ответил на утверждение интернет-стримера Эдина Росса, пригласившего музыканта на одну из своих трансляций.

Дрейк призвал Росса не делать поспешных выводов, потому что «рэп не умрет никогда». Музыкант сравнил нынешнее состояние музыкальной индустрии «со странным сезоном в NBA». Слова Дрейка приводит Complex.

Диалог между Россом и музыкантом случился на стриме Drizzmas Giveaway, на котором поклонники Дрейка могли выиграть различные призы. Одна из фанаток рэпера получила путевку в тур мечты, другая — машину. Еще один победитель смог получить билеты на концерт Дрейка в Австралии.

Ранее в этом месяце стало известно, что песня Кендрика Ламара Not Like Us, написанная как дисс на Дрейка, вошла в топ запросов Google в уходящем году.