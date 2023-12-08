Древнюю статую спасли от мусорного контейнера и продали почти за $1 млн

В американском Детройте (штат Мичиган, США) на аукционе продали древнюю китайскую статую из бронзы, которая долгие годы пролежала в гараже, а потом едва не оказалась в мусорном контейнере. Цена лота составила почти $1 млн. Об этом написал журнал Antiques and The Arts Weekly.

Раритет ушел с молотка за $930 тыс. (₽85,3 млн по актуальному курсу) на аукционе DuMouchelles. В торговом доме заявили, что это рекорд года для бронзовых изделий.

Статуя около 78 см в высоту представляет собой Луоханя — почитаемого ученика Будды в буддизме. Эти фигуры занимали центральное место в китайском искусстве со времен династии Тан (императорская династия Китая, которая правила с 618 по 907 год.— РБК Life), символизируя просветление и духовные достижения.

Эксперты отметили, что сама по себе подобная фигурка не редкость, такие часто изготавливались из керамики и дерева, но в данном случае особого внимания заслуживает мастерство художественного воплощения из бронзы: как автор передал жесты Луоханя, портретное изображение лица и плавные переходы складок драпировки.

Все это великолепие много лет хранилось в гараже неназванного американца, который уже собирался статую выкинуть.

Специалисты попытались установить происхождение статуи и нашли аналогичные скульптуры в монастыре Шань в Гонконге и в Музее археологии и антропологии Пенсильванского университета в Филадельфии, где она хранится с 1914 года. Поразительное сходство между тремя Луоханями навело исследователей на мысль, что три фигуры изначально были частью набора, но позже их раздели и продали по отдельности.

Победителем торгов в Детройте стала неназванная азиатская художественная галерея, которая направила специалистов для предварительного просмотра и личного участия в торгах. Как именно эта скульптура оказалась у того, кто хранил ее в гараже — не поясняется. Но сказано, что сумма продажи его осчастливила.