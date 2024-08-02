Древняя наука: как и когда появились знаки зодиака и гороскопы

Сегодня многие находят утешение в звездах, обращаясь к гороскопам, чтобы лучше разобраться в себе и предвидеть, что ждет впереди. Хотя может показаться, что астрологическая практика — явление современности, в действительности она впервые зародилась в древней Месопотамии во втором тысячелетии до нашей эры. Тогда избранные жрецы по звездам описывали, как небесные тела будут влиять на общество и на жизнь царей.