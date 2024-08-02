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Древняя наука: как и когда появились знаки зодиака и гороскопы

Натальные карты, гадание по звездам и таинственные предзнаменования. Рассказываем подробнее о том, как зародилась и распространилась астрология.

Гороскоп Искандара Султана-мирза (1384–1416) — правителя Исфагана, Шираза и Йезда из династии Тимуридов, сына Умар-шейха, внука Тамерлана
Гороскоп Искандара Султана-мирза (1384–1416) — правителя Исфагана, Шираза и Йезда из династии Тимуридов, сына Умар-шейха, внука ТамерланаИсточник: Wellcome Images

Сегодня многие находят утешение в звездах, обращаясь к гороскопам, чтобы лучше разобраться в себе и предвидеть, что ждет впереди. Хотя может показаться, что астрологическая практика — явление современности, в действительности она впервые зародилась в древней Месопотамии во втором тысячелетии до нашей эры. Тогда избранные жрецы по звездам описывали, как небесные тела будут влиять на общество и на жизнь царей.

Известно, что именно в Вавилоне, древнем городе в Южной Месопотамии, разработали 12 астрологических знаков, которые мы используем в сегодняшней практике. Со временем вавилонская астрология, которая интерпретировала небесные явления, объединилась с греческими практиками гадания. Это смешение привело к разработке более персонализированных гороскопов, которые мы видим и сегодня.

Кстати, само понятие «зодиак» происходит от греческого выражения zōdiakos kyklos, что означает «круг животных».

Гороскоп махараджа Кхарак Сингх (1801-1840) — 2-го махараджа Сикхской империи в Пенджабе
Гороскоп махараджы Кхарака Сингха (1801-1840) — 2-го махараджа Сикхской империи в ПенджабеИсточник: The British Library

Позже Клавдий Птолемей, астролог и астроном из Александрии (современный Египет), заложил основы западной астрологии в своем тексте «Тетрабиблос», подчеркнув индивидуальный аспект астрологической интерпретации. Именно здесь впервые зародилась концепция персональных гороскопов.

Ближе к XIV веку в Европе астрологи были широко распространены при королевских дворах, где они регулярно составляли личные гороскопы для монархов. Эта практика была настолько распространена, что король Франции Карл V заказал перевод древних астрологических текстов. Однако астрология претерпела «репутационные потери» во время судебных процессов над ведьмами в Англии в XV веке, так как тогда она стала ассоциироваться с колдовством и язычеством. В результате монархи практически отреклись от индивидуальных гороскопов.

Общий интерес к гороскопам и астрологии вернулся только в эпоху Возрождения. На фоне сближения христианских верований и естественных наук расцвела частная практика. Это привело к созданию астрологических карт и календарей.

Тем не менее, уже к концу XVII века общество потеряло интерес к гаданиям по звездам и астрология редко практиковалась. Персональные гороскопы не появлялись в современной истории до начала XX века, а именно до появления газетной рубрики «Гороскоп». В 1930 году газета Sunday Express опубликовала гороскоп на день рождения принцессы Маргарет, составленный известным британским астрологом Р. Х. Нейлором. Как и многие современные астрологи, Нейлор использовал натальную звездную карту, чтобы предсказать будущее принцессы Маргарет.

Астролябия Леонарда Турнейссера (1530-1596) — ученого, разбиравшегося как в науке, так и в алхимии
Астролябия Леонарда Турнейссера (1530-1596) — ученого, разбиравшегося как в науке, так и в алхимии. «Астролябия», написанная в 1575 году, содержала волвеллы — колесные диаграммы — которые позволяли создавать индивидуальные гороскопы, изображая движение небесных телИсточник: LoC

Вскоре после этого Нейлор начал вести еженедельную колонку под названием «Что предсказывают звезды», в которой давал советы по составлению гороскопов, основанных на днях рождения, приходящихся на определенную неделю.

Примерно в это же время газеты в США, такие как Boston Globe, также начали публиковать колонки с гороскопами. В 1980-х годах многие газеты открыли платные астрологические телефонные линии, которые позволяли читателям звонить и получать персонализированный гороскоп. С тех пор астрология пользуется достаточной популярностью: в современном мире даже скептики знают свои знаки зодиака, а верующие в гороскопы регулярно следят за своим будущем в новостной сводке.

Кстати, у нас тоже есть подробный гороскоп для знаков зодиака до конца 2024 года. Найти его можно по ссылке.

Кристина Корчанова