Древняя наука: как и когда появились знаки зодиака и гороскопы

Сегодня многие находят утешение в звездах, обращаясь к гороскопам, чтобы лучше разобраться в себе и предвидеть, что ждет впереди. Хотя может показаться, что астрологическая практика — явление современности, в действительности она впервые зародилась в древней Месопотамии во втором тысячелетии до нашей эры. Тогда избранные жрецы по звездам описывали, как небесные тела будут влиять на общество и на жизнь царей.
Известно, что именно в Вавилоне, древнем городе в Южной Месопотамии, разработали 12 астрологических знаков, которые мы используем в сегодняшней практике. Со временем вавилонская астрология, которая интерпретировала небесные явления, объединилась с греческими практиками гадания. Это смешение привело к разработке более персонализированных гороскопов, которые мы видим и сегодня.
Кстати, само понятие «зодиак» происходит от греческого выражения zōdiakos kyklos, что означает «круг животных».
Позже Клавдий Птолемей, астролог и астроном из Александрии (современный Египет), заложил основы западной астрологии в своем тексте «Тетрабиблос», подчеркнув индивидуальный аспект астрологической интерпретации. Именно здесь впервые зародилась концепция персональных гороскопов.
Ближе к XIV веку в Европе астрологи были широко распространены при королевских дворах, где они регулярно составляли личные гороскопы для монархов. Эта практика была настолько распространена, что король Франции Карл V заказал перевод древних астрологических текстов. Однако астрология претерпела «репутационные потери» во время судебных процессов над ведьмами в Англии в XV веке, так как тогда она стала ассоциироваться с колдовством и язычеством. В результате монархи практически отреклись от индивидуальных гороскопов.
Общий интерес к гороскопам и астрологии вернулся только в эпоху Возрождения. На фоне сближения христианских верований и естественных наук расцвела частная практика. Это привело к созданию астрологических карт и календарей.
Тем не менее, уже к концу XVII века общество потеряло интерес к гаданиям по звездам и астрология редко практиковалась. Персональные гороскопы не появлялись в современной истории до начала XX века, а именно до появления газетной рубрики «Гороскоп». В 1930 году газета Sunday Express опубликовала гороскоп на день рождения принцессы Маргарет, составленный известным британским астрологом Р. Х. Нейлором. Как и многие современные астрологи, Нейлор использовал натальную звездную карту, чтобы предсказать будущее принцессы Маргарет.
Вскоре после этого Нейлор начал вести еженедельную колонку под названием «Что предсказывают звезды», в которой давал советы по составлению гороскопов, основанных на днях рождения, приходящихся на определенную неделю.
Примерно в это же время газеты в США, такие как Boston Globe, также начали публиковать колонки с гороскопами. В 1980-х годах многие газеты открыли платные астрологические телефонные линии, которые позволяли читателям звонить и получать персонализированный гороскоп. С тех пор астрология пользуется достаточной популярностью: в современном мире даже скептики знают свои знаки зодиака, а верующие в гороскопы регулярно следят за своим будущем в новостной сводке.
Кстати, у нас тоже есть подробный гороскоп для знаков зодиака до конца 2024 года. Найти его можно по ссылке.
Кристина Корчанова