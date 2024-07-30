Древняя Аппиева дорога в Италии вошла в список всемирного наследия ЮНЕСКО

Аппиева дорога вошла в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Выложенный булыжником путь из Рима в Бриндизи (город-порт на юге современной Италии, на «каблуке» Апеннинского полуострова) оказался в почетном перечне вместе с еще 22 местами. Среди новых пунктов есть и российские достопримечательности — культурные объекты Кенозерского нацпарка в Архангельской области.
Vokrugsveta.ru вспоминает, чем известна Аппиева дорога.
Строили для войны, помогла в торговле
Возведение начал цензор Аппий Клавдий Цек около 312 года до нашей эры. Первоначальной целью строительства Аппиевой дороги было укрепление власти Рима в отдаленных регионах Апеннинского полуострова, твердый путь прокладывали для быстрой переброски войск на юг. Но выход к морю в Бриндизи сделал Аппиеву дорогу началом большого морского пути на восток, в Грецию, Малую Азию и дальше. Так греческая культура стала распространяться на Рим, а экономика последнего получила мощный стимул благодаря торговле с многими городами Средиземноморья.
Проверка качества
Гениальная простота этого сооружения в том, что камни подогнаны максимально близко друг к другу (по крайней мере, так было в античные времена), а саму дорогу не затапливает и не размывает дождями. Средняя часть «полотна» слегка приподнята, поэтому вода скатывается с базальтовых булыжников и уходит в грунт на обочинах. Согласно легенде, Аппий Клавдий Цек лично проверял качество укладки камня: если ему удавалось засунуть между кусков породы лезвие кинжала, он требовал переделать участок.
Здесь казнили рабов после восстания Спартака
После двухлетнего восстания рабов в Древнем Риме власти жестоко расправились с мятежниками. В 71 году до нашей эры вдоль Аппиевой дороги от Рима до Капуи распяли около шести тысяч рабов. Самого Спартака среди казненных не было, предводитель повстанцев был ранен в битве, но его тело так и не нашли.
Quo vadis?
Эти слова, по легенде, апостол Петр сказал Христу, которого повстречал на Аппиевой в 64 году, то есть более чем через тридцать лет после распятия. Будущий хранитель ключей от Рая бежал от преследований Нерона, когда увидел своего учителя. «Куда идешь, Господи?», — вопрошал апостол (фраза также известна в старославянском варианте — «Камо грядеши?»). Иисус ответил, что направляется в Рим, дабы снова быть распятым, потому что Петр оставил христиан в беде.
Петр истолковал это как приглашение на казнь и укор в малодушии, приняв решение вернуться в Вечный город. Вскоре самого Петра казнили в Риме, распяв вверх ногами — считается, что он сам попросил об этом, поскольку недостоин принять такую же смерть, как Спаситель.
Дорога доступна для туристов в наши дни
Чтобы оценить качество покрытия спустя две тысячи лет, нужно отправиться в парк «Аппия Антика» (Appia Antica) в Риме. Туристы здесь исследуют древние развалины, вспоминая события из мировой истории и Нового завета, а местные жители устраивают пикники на обочине самой известной античной дороги и катаются на велосипедах по живописным окрестностям.