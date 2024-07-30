Древняя Аппиева дорога в Италии вошла в список всемирного наследия ЮНЕСКО

Эти слова, по легенде, апостол Петр сказал Христу, которого повстречал на Аппиевой в 64 году, то есть более чем через тридцать лет после распятия. Будущий хранитель ключей от Рая бежал от преследований Нерона, когда увидел своего учителя. «Куда идешь, Господи?», — вопрошал апостол (фраза также известна в старославянском варианте — «Камо грядеши?»). Иисус ответил, что направляется в Рим, дабы снова быть распятым, потому что Петр оставил христиан в беде.