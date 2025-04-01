Древний Египет возник совсем не так, как думали ранее

Ученые сравнили структуру эмали и дентина зубов жителей палеолита, мезолита и разных периодов неолита. И выяснили, что она изменилась примерно 7,5−8 тысяч лет назад. Это также произошло на территории, где сейчас расположена западная часть современного Судана, за последующие несколько веков. Такой резкий переход не мог произойти из-за постепенного появления сельского хозяйства и перехода к оседлому образу жизни.