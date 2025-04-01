Древний Египет возник совсем не так, как думали ранее

Такой вывод был сделан после изучения зубов древних египтян. Исследование, которое ставит под сомнение ранее сделанные выводы о том, как зародились первые цивилизации на Земле, опубликовано в научном журнале PNAS.
Авторы статьи уточнили, что прежние данные объясняли различия в анатомии черепа и зубов жителей долины Нила изменением в питании в неолите. Они провели анализ морфологии крупнейшей выборки зубных останков, охватывающей 14 тысяч лет (16,9 — 2,3 тысячи лет назад). И получили свидетельство того, что при неолитическом переходе население средней части долины Нила было фактически полностью замещено.
Именно поэтому вариации в анатомии и устройстве зубов у охотников-собирателей и первых фермеров не были связаны исключительно с переменой диеты и новым технологическим укладом.
Ученые сравнили структуру эмали и дентина зубов жителей палеолита, мезолита и разных периодов неолита. И выяснили, что она изменилась примерно 7,5−8 тысяч лет назад. Это также произошло на территории, где сейчас расположена западная часть современного Судана, за последующие несколько веков. Такой резкий переход не мог произойти из-за постепенного появления сельского хозяйства и перехода к оседлому образу жизни.
Вывод — большую часть собирателей, проживавших в долине Нила, заменили во время неолитического перехода. А вот в регионах восточной Сахары, расположенных рядом, этого не произошло. Это повод пересмотреть точку зрения на историю развития человеческой цивилизации.