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Древний Египет возник совсем не так, как думали ранее

Ученые нашли доказательства, что земледелие, возникшее в долине Нила 6−8 тысяч лет назад, появилось благодаря замещению местных охотников-собирателей пришлыми народами.

Источник: Российская газета

Такой вывод был сделан после изучения зубов древних египтян. Исследование, которое ставит под сомнение ранее сделанные выводы о том, как зародились первые цивилизации на Земле, опубликовано в научном журнале PNAS.

Авторы статьи уточнили, что прежние данные объясняли различия в анатомии черепа и зубов жителей долины Нила изменением в питании в неолите. Они провели анализ морфологии крупнейшей выборки зубных останков, охватывающей 14 тысяч лет (16,9 — 2,3 тысячи лет назад). И получили свидетельство того, что при неолитическом переходе население средней части долины Нила было фактически полностью замещено.

Именно поэтому вариации в анатомии и устройстве зубов у охотников-собирателей и первых фермеров не были связаны исключительно с переменой диеты и новым технологическим укладом.

Ученые сравнили структуру эмали и дентина зубов жителей палеолита, мезолита и разных периодов неолита. И выяснили, что она изменилась примерно 7,5−8 тысяч лет назад. Это также произошло на территории, где сейчас расположена западная часть современного Судана, за последующие несколько веков. Такой резкий переход не мог произойти из-за постепенного появления сельского хозяйства и перехода к оседлому образу жизни.

Вывод — большую часть собирателей, проживавших в долине Нила, заменили во время неолитического перехода. А вот в регионах восточной Сахары, расположенных рядом, этого не произошло. Это повод пересмотреть точку зрения на историю развития человеческой цивилизации.