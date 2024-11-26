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Древний лайфхак: зачем класть монету в морозилку

Монета в морозильной камере не только расскажет об отключении электроэнергии, но и убережет от пищевого отравления. Объясняем, как это работает.

Кристина Корчанова
Автор ВФокусе Mail
Источник: Image by Freepik

Случалось ли когда-нибудь по возвращении домой обнаруживать, что цифровые часы показывают неправильное время? В таком случае вероятно, что в ваше отсутствие произошло отключение электроэнергии. Однако определить наверняка, как долго не было электричества — попросту невозможно.

И хотя, на первый взгляд, отключение электроэнергии не кажется серьезной проблемой, оно все-таки может привести к неприятным последствиям, если съесть что-то испорченное из холодильника. Издание The Travel Breeze поделилось «бабушкиным» лайфхаком, которое поможет избежать отравления. Для этого нужно заморозить простую воду в какой-либо емкости, после чего — положить любую монету на затвердевший лед.

Если за время вашего отсутствия монета «погрузится» или вмерзнет в лед, было длительное отключение электричества и еда могла испортиться, а значит — ее лучше не употреблять в пищу.

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