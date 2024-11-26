Древний лайфхак: зачем класть монету в морозилку

И хотя, на первый взгляд, отключение электроэнергии не кажется серьезной проблемой, оно все-таки может привести к неприятным последствиям, если съесть что-то испорченное из холодильника. Издание The Travel Breeze поделилось «бабушкиным» лайфхаком, которое поможет избежать отравления. Для этого нужно заморозить простую воду в какой-либо емкости, после чего — положить любую монету на затвердевший лед.