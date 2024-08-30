Древние жители Тайваня удаляли здоровые зубы ради красоты

На протяжении тысячелетий древние жители Тайваня и других регионов Азии удаляли здоровые зубы, чтобы выглядеть красивее и мужественнее. Эта традиция зародилась около 4800 лет назад, в период неолита, и продолжалась вплоть до начала XX века, сообщает портал Live Science со ссылкой на Archaeological Research in Asia.
На фотографиях останков древних людей видно отсутствие передних резцов и клыков. Ученые считают, что основной причиной для удаления зубов было эстетическое самовыражение. Исследователи пришли к выводу, что жители Тайваня стремились придать своему внешнему виду уникальные черты, похожие на животных, а также повысить свою привлекательность для противоположного пола. В одном из примеров отмечается, что люди шли на такую операцию, чтобы язык особенно контрастно выделялся между оставшимися зубами.
Процедура удаления зубов имела не только косметическое, но и ритуальное значение. Археологи обнаружили, что в некоторых случаях эта практика использовалась для инициации мужчин. Удаление зубов без анестезии сопровождалось заполнением полостей золой, чтобы предотвратить кровотечение и воспаление, что делало процедуру крайне болезненной, но в то же время служило доказательством храбрости и зрелости.
Исследователи также обнаружили, что удаление зубов могло быть связано с различными суевериями. Например, некоторые местные жители верили, что эта практика способна уменьшить боль при нанесении татуировок или облегчить трудности с произношением.
Изучив 250 археологических памятников по всей Азии, исследователи пришли к выводу, что практика удаления зубов была распространена среди различных групп населения. Она была одинаково популярна как среди мужчин, так и среди женщин, хотя к началу XX века чаще применялась последними. Не обошли стороной и детей — они также подвергались этой процедуре.
Сегодня стоматологи рекомендуют чистить зубы дважды в день, и на это есть веская причина. Ранее стоматолог Мария Михайлова призвала проводить короткую чистку зубов и языка без применения пасты до завтрака. Это позволит механически удалить налет, но не изменит при этом вкусовые ощущения от еды и даже улучшит их. Она также отметила, что многие продукты являются агрессивным фактором для эмали зубов.
Впрочем, в наше время есть те, кто прибегает к эстетической модификации зубов. Одним из них стал артист Канье Уэст. Он «удалил» зубы и заменил их титановым протезом за $850 тыс. По словам инсайдеров, «новые зубы» Уэста оказались «дороже бриллиантов» — они были разработаны специально для него и не имеют аналогов. Однако портал Complex, в свою очередь, утверждает, что на самом деле Канье Уэст прошел процедуру под названием «несъемное протезирование». Она означает, что на зубы пациента фиксируются гриллзы из сплава титана, палладия, платины и других драгоценных металлов.