Древние жители Тайваня удаляли здоровые зубы ради красоты

Впрочем, в наше время есть те, кто прибегает к эстетической модификации зубов. Одним из них стал артист Канье Уэст. Он «удалил» зубы и заменил их титановым протезом за $850 тыс. По словам инсайдеров, «новые зубы» Уэста оказались «дороже бриллиантов» — они были разработаны специально для него и не имеют аналогов. Однако портал Complex, в свою очередь, утверждает, что на самом деле Канье Уэст прошел процедуру под названием «несъемное протезирование». Она означает, что на зубы пациента фиксируются гриллзы из сплава титана, палладия, платины и других драгоценных металлов.