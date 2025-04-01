Древние сказки о Бура-Яге и богатыре Зеленом впервые пустят в печать

«Произведения, вошедшие в сборник “Сказки Земли Владимирской”, были записаны в деревнях, селах и городах Владимирской губернии (в ее границах до 1917 года) с конца XIX до начала XXI века, — информирует Государственный Владимиро-Суздальский музей-заповедник. — Следы бытования некоторых сказок можно проследить чуть ли не до XIII века, когда, судя по проникшим в летопись отдельным стилистическим формулам, характерным для сказки, и была выработана в народной среде так называемая “сказочная обрядность”.