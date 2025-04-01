Древние сказки о Бура-Яге и богатыре Зеленом впервые пустят в печать

Сборник станет конечным результатом большой научно-исследовательской работы, в рамках которой специалисты проводили сбор сказок, созданных на протяжении восьми столетий.
В издание будут включены свыше 150 владимирских сказок. Некоторые из них когда-то уже публиковались, но к нашему времени оказались забыты и превратились в библиографическую редкость. Часть сказок вообще впервые появится на бумаге — до последнего времени о них если кто и знал, то узкие специалисты. Но в рамках кропотливой научной работы неизвестные ранее сказки обнаружили в архивах.
Их опубликуют впервые, поэтому сборник будет интересен не только семьям с детьми, на которых, в первую очередь, ориентировано издание, но и исследователям. Последние получат доступ к ранее неизвестному фольклорному материалу.
«Произведения, вошедшие в сборник “Сказки Земли Владимирской”, были записаны в деревнях, селах и городах Владимирской губернии (в ее границах до 1917 года) с конца XIX до начала XXI века, — информирует Государственный Владимиро-Суздальский музей-заповедник. — Следы бытования некоторых сказок можно проследить чуть ли не до XIII века, когда, судя по проникшим в летопись отдельным стилистическим формулам, характерным для сказки, и была выработана в народной среде так называемая “сказочная обрядность”.
Сюжеты владимирских сказок достаточно архаичны и разнообразны. Причем многие из них хорошо узнаваемы. Героями владимирских сказок являются прекрасно известные нам Василиса Прекрасная и Илья Муромец. Но некоторые персонажи читателя наверняка удивят.
К примеру, в сборник будут включены сказки «О сильном русском богатыре Зеленом», «Бура-Яга и внучка» и «Иванушка — прокатись горошинка». Однако в целом владимирские сказки отражают основные глубинные черты Древней Руси, ее неповторимую атмосферу и традиции, отмечают в музее.
В сборник войдут и сказки, собранные краеведами в течение последних двух столетий, в том числе переславские, муромские, вязниковские и гороховецкие тексты.
«Архивные разыскания позволили обнаружить и включить в сборник записи конца XIX века, а также двадцатых-тридцатых годов XX века из фондов Государственного литературного музея, Российского государственного архива литературы и искусства, научного архива Института этнологии и антропологии РАН, архива кафедры фольклора МГУ», — резюмируют в музее.