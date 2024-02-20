Древние ретровирусы птиц приспособили для точечного редактирования генома

Недавно американские молекулярные биологи обнаружили, что один из таких участков, ретротранспозон R2, присутствующий в геноме большого числа птиц и некоторых беспозвоночных, идеально подходит для использования в качестве основы для новой системы редактирования генома. Это связано с тем, что этот древний ретровирус обычно вставляет свои копии в ту часть ДНК его носителей, случайное повреждение участков в которой не приведет к фатальным последствиям для индивида.