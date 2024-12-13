Древние рептилоиды? В Кувейте нашли глиняную голову змееподобного человека

В этом году одной из самых примечательных находок археологов стал слепок человеческой головы, сделанный из небольшого куска глины. У этой головы вытянутый череп, плоский нос, узкие глаза, а рта нет вовсе. Такое изображение лиц было как раз характерно для убейдской культуры. Фигурки змееподобного типа ранее находили в могилах и жилых помещениях, относящихся к цивилизации Месопотамии, но в Бахре-1 они учёным ещё не попадались.