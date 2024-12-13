Древние рептилоиды? В Кувейте нашли глиняную голову змееподобного человека

Археологи из Польши обнаружили в пустыне Аль-Субия на севере Кувейта необычный артефакт — глиняную человеческую голову, похожую на змеиную. Скорее всего, она связана с убейдской культурой, существовавшей в этом регионе с 5500 по 4900 год до нашей эры.
Таким образом, возраст найденного предмета может составлять 7,5 тыс. лет.
Вытянутый череп, узкие глаза
Находка сделана в Бахре-1, доисторическом поселении недалеко от северного побережья Кувейтского залива, датируемом серединой VI тысячелетия до нашей эры. Это одно из старейших и наиболее крупное древнее поселение на Аравийском полуострове.
Раскопки там регулярно ведутся с 2009 года, и уже было найдено множество свидетельств убейдской культуры, которая считается предшественницей месопотамской цивилизации. Эта культура сыграла важную роль в развитии торговли, ирригационных систем и храмовой архитектуры на землях, которые сейчас занимают Ирак и Кувейт.
В этом году одной из самых примечательных находок археологов стал слепок человеческой головы, сделанный из небольшого куска глины. У этой головы вытянутый череп, плоский нос, узкие глаза, а рта нет вовсе. Такое изображение лиц было как раз характерно для убейдской культуры. Фигурки змееподобного типа ранее находили в могилах и жилых помещениях, относящихся к цивилизации Месопотамии, но в Бахре-1 они учёным ещё не попадались.
«Мы хотим понять, какое значение этот артефакт мог иметь для людей той эпохи. Возможно, он играл определённую роль в древних ритуалах или обрядах», — сообщил руководитель экспедиции, археолог Пётр Белинский.
Кроме этой головы, польские учёные раскопали фрагменты древней керамики, в которой сохранились следы растений (тростника, ячменя и пшеницы). Они предполагают, что это части фигурок, изображавших женские тела с головами птиц или ящериц.
Их предназначение остаётся загадкой
Археологи надеются, что находки 2024 года помогут им лучше узнать символику и традиции убейдской культуры. А она не может не интриговать.
Вот уже более века учёные находят на Ближнем Востоке (прежде всего в Ираке) необычные статуэтки ящероподобных и змееподобных людей в различных позах. У этих существ удлинённые головы и узкие миндалевидные глаза, больше похожие на щели. Одна из наиболее известных фигурок изображает женщину-ящерицу, которая держит на руках ребёнка и стоя кормит его.
Основное место таких находок — археологический памятник на юге Ирака Телль-эль-Убейд, который и дал название древней убейдской культуре. Он представляет собой курган диаметром около полукилометра и высотой два метра. Открыл и впервые раскопал его в 1919 году британский археолог Генри Реджинальд Холл. Он и обнаружил первые змее- и ящероподобные статуэтки.
Большинство фигурок найдено в погребениях. До сих пор их предназначение остаётся загадкой. Учёные выдвигали версию, что они связаны с определённым статусом похороненного, тем более что у некоторых из этих существ в руках то ли посох, то ли скипетр, который, вероятно, символизирует власть.
То ли шумерская богиня-мать, то ли рептилоид
Кем бы ни были эти змееподобные создания, они, по-видимому, имели большое значение для людей убейдской культуры. Почему? Если следовать официальной научной версии, змея является одним из древних символов многих цивилизаций. Это распространённый персонаж мифов, легенд и преданий совершенно разных племён и народов. У одних этот символ олицетворял плодородие и жизненную силу, у других — мудрость и добро.
В честь змей строили храмы. Их почитали в Индии, Древнем Египте, Африке и, как мы видим, на Ближнем Востоке. Учёные считают, что змея могла олицетворять шумерского бога Энки, а змееподобные статуэтки, которые они регулярно находят на раскопках, — шумерскую богиню-мать Намму.
Ну, а если отклониться от официальной научной линии, как тут не вспомнить о любимых персонажах конспирологов — рептилоидах? Британский писатель и сторонник теории заговора Дэвид Айк, написавший про людей-ящеров тонны книг и сделавший их объектом массовой веры, в своих умозаключениях как раз и опирается на мифологию древних цивилизаций, в том числе шумерскую.
Недавняя находка археологов в кувейтской пустыне лишний раз подтверждает, что под фантазии конспирологов вполне можно подвести научную базу.