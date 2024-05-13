Древние критские слитки «бычьей кожи» оказались из южноуральской меди

Они пояснили, что термин «бычья кожа» был придуман для обозначения прямоугольных плит позднего бронзового века из плоских слитков, чаще всего отлитых из меди, с выступами в виде ручек на каждом из четырех углов. Эти артефакты позднего бронзового века были широко распространены по всему Средиземноморью между XVI и XI веками до нашей эры, а также экземпляры находили на юге Германии, на Балканах, в Турции, Египте и Ираке. Самые старые из известных полноразмерных медных слитков как раз были обнаружены на острове Крит и датируются примерно 1450−1430 годами до нашей эры, незадолго до извержения вулкана Тера.