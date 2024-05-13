Древние критские слитки «бычьей кожи» оказались из южноуральской меди

Команда американских ученых выяснила, что знаменитые артефакты — слитки в форме бычьей шкуры, обнаруженные много лет назад на Крите во время раскопок памятников минойского периода во дворце Агия-Триада, были отлиты из меди, которую в середине II тысячелетия до нашей эры добыли на Южном Урале. Об этом авторы исследования рассказали в Journal of Archaeological Science: Reports.
Они пояснили, что термин «бычья кожа» был придуман для обозначения прямоугольных плит позднего бронзового века из плоских слитков, чаще всего отлитых из меди, с выступами в виде ручек на каждом из четырех углов. Эти артефакты позднего бронзового века были широко распространены по всему Средиземноморью между XVI и XI веками до нашей эры, а также экземпляры находили на юге Германии, на Балканах, в Турции, Египте и Ираке. Самые старые из известных полноразмерных медных слитков как раз были обнаружены на острове Крит и датируются примерно 1450−1430 годами до нашей эры, незадолго до извержения вулкана Тера.
Агия-Триада — поселение эгейской культуры на острове Крит, центральной частью которого был одноименный дворец. Раскопки впервые начались здесь в начале прошлого века. Вокруг дворца располагались жилые дома. Все строения были разрушены в середине XV века до нашей эры.
Происхождение кипрских слитков до сих пор оставалось неизвестным. Благодаря расширенной базе данных изотопов свинца медных минералов Евразии ученые смогли прояснить этот вопрос, пояснили в La Brújula Verde.
Анализ 15 слитков, найденных на Крите, показал, что их бимодальный изотопный состав свинца соответствует составу медных минералов Южного Урала, региона, который активно разрабатывался в бронзовом веке. Микроэлементный состав указывает также на то, что большая часть этих слитков была выплавлена из меди вулканогенных массивных сульфидных Cu-Zn (медно-цинковых) месторождений Урала. Однако два слитка, обогащенные никелем, мышьяком и кобальтом, по-видимому, принадлежат к минеральному типу, характерному для Главного Уральского разлома (тектонический шов, разделяющий две крупные геологические структуры, прослеживается на всем протяжении Урала).
Ученые также сделали предположение и о форме медных слитков. По мнению исследователей, она возникла из-за того, что слитки транспортировали на большие расстояния на вьючных животных и такая форма была удобна для дальних перевозок.
Недавно в норвежском городе Вальдрес были найдены платежные средства викингов. Местная жительница по имени Грета Марго Сёрум обнаружила клад в подвале дома своих родителей, когда делала уборку. На металлические слитки еще в 1980-е годы наткнулся отец Греты, когда рыл колодец. Возможно, их средневековый владелец закопал бруски, чтобы потом вернуться за ними, но что-то пошло не так, и слитки пролежали в земле несколько веков.