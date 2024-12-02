Древние китайцы приносили шелк в жертву богам, выяснили ученые

Исследователи считают, что шелк использовался в качестве «материального носителя» в религиозных церемониях для общения между Небом и Землей, что соответствует историческим записям об использовании шелка для жертвенной храмовой одежды и ритуалов в Древнем Китае. Открытия Саньсиндуй также дают представление о ранних методах выращивания шелка в регионе.