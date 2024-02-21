Древние чилийские мумии оказались старше египетских

Египетские мумии являются самыми известными, но, как оказалось, они не самые старые. Титул древнейших мумий в мире принадлежит народу чинчорро из пустыни Атакама в Чили. Жители мумифицировали умерших семь тысяч лет назад. Об этом пишет IflScience.
Народ чинчорро является древней культурой морских охотников-собирателей. Они были первыми, кто поселился на юге Перу и севере Чили около 5450 года до нашей эры. Вскоре после прибытия чинчорро начали новую погребальную практику: в целях сохранения тел умерших хоронили в сухих песках пустыни.
В отличие от египтян, которые мумифицировали только элиту, чинчорро применяли этот ритуал ко всем. Сама методика также отличалась от той, к которой прибегали в Египте. Так, жители пустыни Атаками сначала снимали с тел кожу, удаляли органы. Как только полости тела высыхали, наружный покров пришивали обратно. Иногда умерших оборачивали в тростник, шкуры морских львов и шерсть альпаки.
Лица тел покрывали глиной, сверху клали маску с отверстиями для рта и глаз. На голове мумий закрепляли парики из натуральных волос. Народ надеялся на то, что они сохранятся навсегда в засушливых условиях.
Первая мумия чинчорро была найдена в 1917 году немецким археологом Максом Уле. Тогда было невозможно сказать, насколько древней является находка. Только через несколько лет, с развитием методов углеродного датирования, выяснилось, что ее возраст превышает семь тысяч лет.
Более 100 лет назад в пустыне были найдены сотни других мумий народа чинчорро. Общины, живущие в Африке, на севере Чили, давно знали об этих телах, так как они похоронены не слишком глубоко. Таким образом, люди научились жить с умершими, разбросанными по городам. Более того, жители считают их частью своего наследия, поэтому заботятся об их сохранении.
Из-за изменений климата в Чинчорро тела оказываются под воздействием стихийных бедствий, из-за чего встает вопрос о том, насколько долго они смогут сохраниться.
Находящиеся в музеях мумии также подвержены разрушению. Так, из-за изменений влажности окружающей среды внутри некоторых тел появилась плесень, в то время как другие подверглись сухой гнили и поеданию насекомых. Но не все так плохо. Специалисты говорят о том, что умершие народа чинчорро смогут сохраниться в новом выставочном центре с климат-контролем недалеко от Арики — города в Чили.
Ранее ученые раскрыли тайну первых мумий в Древнем Египте.
Анна Морозова