Древние чилийские мумии оказались старше египетских

Более 100 лет назад в пустыне были найдены сотни других мумий народа чинчорро. Общины, живущие в Африке, на севере Чили, давно знали об этих телах, так как они похоронены не слишком глубоко. Таким образом, люди научились жить с умершими, разбросанными по городам. Более того, жители считают их частью своего наследия, поэтому заботятся об их сохранении.