Древнейшую каменную скрижаль с десятью заповедями продали на аукционе

В аукционном доме рассказали, что уникальную находку обнаружили в 1913 году близ города Явне в Израиле. По предварительным расчетам, плиту изготовили в период между 300 и 800 годами нашей эры.
Текст выполнен в палеоеврейском письме. Причем скульптор допустил несколько орфографических ошибок в процессе нанесения текста на плиту.
Аукционный дом не раскрыл имя покупателя мраморной плиты.
Накануне Русской православной церкви (РПЦ) вернули более ста икон, которые были вывезены из России в разные годы, в том числе во время Гражданской войны. Уточняется, что иконы передал предприниматель Сергей Шмаков, который выкупал святыни из частных коллекций и на аукционах за границей. Церемония возвращения икон прошла на фоне заседания Архиерейского совета Московской митрополии.