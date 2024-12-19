Древнейшую каменную скрижаль с десятью заповедями продали на аукционе

Накануне Русской православной церкви (РПЦ) вернули более ста икон, которые были вывезены из России в разные годы, в том числе во время Гражданской войны. Уточняется, что иконы передал предприниматель Сергей Шмаков, который выкупал святыни из частных коллекций и на аукционах за границей. Церемония возвращения икон прошла на фоне заседания Архиерейского совета Московской митрополии.