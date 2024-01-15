Древнейший фрагмент окаменевшей кожи нашли в известняковых пещерах Ричардс-Спер

Глубоко в известняковой пещере в Оклахоме палеонтологи обнаружили крохотную окаменелость, размером меньше ногтя. Но одна маленькая находка для ученых может стать большим прыжком для всего понимания доисторического мира.

Как рассказывают исследователи в журнале Current Biology, изучив текстуру, они выяснили, что перед ними самый ранний из известных примеров окаменелой кожи амниотов — клады четвероногих, характеризующейся наличием зародышевых оболочек, и возникших в каменноугольном периоде, около 320 млн лет назад.

Такая находка сама по себе удивительна тем, что кожа сохраняется гораздо реже, чем кости — она истлевает намного раньше. Но некоторые среды способствуют сохранению мягких тканей. Как раз такой средой стала пещерная система Ричардс-Спер в Оклахоме. Осадок здесь необычайно мягкий и мелкий, а недостаток кислорода задерживает разложение. Кроме того, во времена Пермского периода углеводороды нефти и смолы пропитали отложения, чем тоже помогли сохранить ткани.

Палеонтологи прекрасно знали, что Ричардс-Спер была богата многообразием ранних четвероногих, но найденная текстура оказалась особенной — по словам ученых, она была совершенно непохожа на все, что они ожидали. По итогам анализов палеонтологи смогли назвать возраст кожи — она появилась 290 миллионов лет назад. Но вот какому животному принадлежала эта кожа, ученые пока не знают. Рядом не нашлось ни одного скелета, который можно было бы связать с находкой.

Единственное, что смогли выяснить исследователи, так это то, что своими чешуйками окаменелость напоминает кожу современных крокодилов. В то же время, между чешуйками были участки, напоминающие кожу змей и некоторых ящериц.

Эта находка, говорят ученые, в перспективе поможет интерпретировать появление и развитие волосяных фолликулов и перьев у млекопитающих. Не исключено, что она даст подсказку и насчет того, как развивалась человеческая кожа, прочность которой не раз поражала медиков.

Хотя, кто знает, вдруг это и не кожа вовсе — однажды ведь палеоботаники спутали панцирь черепахи с прожилками листа.