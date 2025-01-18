Древнейшие останки человека в Японии принадлежат другому существу, узнали ученые

Открытие означает, что самыми древними подтвержденными останками людей на территории Японии стали кости, найденные в известняковом карьере недалеко от города Хамакита в 40 километрах от Усикавы. Эти фрагменты датированы 14 тыс. и 17 тыс. лет назад.