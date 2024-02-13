Древнеримское куриное яйцо возрастом 1700 лет найдено в Великобритании

В римский период яйцам придавали разные символические значения. Они были связаны с богами Митрой и Меркурием, а символизировали (вполне логично) плодородие и возрождение. Что касается британской находки, то археологи из Oxford Archaeology говорят, что эти четыре яйца могли быть подношением богам или частью похоронного обряда. Но какое бы предназначение у них ни было, ученые гордо заявляют, что это самые древние яйца, найденные в Британии.