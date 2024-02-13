Древнеримское куриное яйцо возрастом 1700 лет найдено в Великобритании

Если вы искали самое древнее яйцо, то его следы ведут в Великобританию. Именно здесь, на месте римского придорожного поселения в Беррифилдсе, в заболоченной ямке нашли четыре куриных яйца. Одно разбилось в древности, еще два растрескались и, испустив серное зловоние, перестали представлять археологическую ценность в момент находки, и только одно удалось извлечь в целости и сохранности. Проведя микрокомпьютерную томографию яйца, археологи рассмотрели, что у него внутри.
В римский период яйцам придавали разные символические значения. Они были связаны с богами Митрой и Меркурием, а символизировали (вполне логично) плодородие и возрождение. Что касается британской находки, то археологи из Oxford Archaeology говорят, что эти четыре яйца могли быть подношением богам или частью похоронного обряда. Но какое бы предназначение у них ни было, ученые гордо заявляют, что это самые древние яйца, найденные в Британии.
Единственное уцелевшее яйцо отправили на обследование, и археолог Дана Гудберн-Браун обнаружила, что в яйце по-прежнему есть желток с белком, а также пузырьки воздуха. По предварительной оценке, этому яйцу порядка 1700 лет, а сохраниться ему удалось, скорее всего, благодаря тому, что оно оказалось в затопленной яме.
Есть на свете и более старые яйца с содержимым — например, в Музее естествознания в Лондоне хранятся мумифицированные птичьи яйца. Их обнаружили на территории Верхнего Египта в 1898 году, и они могут быть старше. Но именно находка из Беррифилдса претендует на звание самого древнего яйца, которое сохранилось без человеческого вмешательства.
Сейчас яйцо хранится в Музее графства Бакингемшир в Эйлсбери, и исследователи изучают возможности извлечь его содержимое, не разбивая скорлупу. Пока одним из наиболее вероятных вариантов выглядит тонкий надрез в скорлупе, через который можно будет слить желток. Археологи до конца не определились с методом, но уже сейчас говорят, что это даст огромный потенциал для дальнейших научных исследований.