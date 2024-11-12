Древнеегипетскую мумию запечатали в гробу без отверстий. Как это возможно

«К примеру, если у человека были какие-то увечья, отсутствовали руки, ноги, то ему могли изготовить их из дерева и прикрепить к телу при бинтовании. В поздний и особенно в греко-римский периоды отношение к мумификации изменилось. Многие тела находились в такой стадии разложения, что уже распадались на части. Бальзамировщики могли поменять местами длинные кости рук и ног, чтобы хоть как-то собрать тело, при этом их больше заботил внешний вид мумии, чем правильный анатомический порядок костей скелета», — говорит Сергей Иванов.