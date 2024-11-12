Древнеегипетскую мумию запечатали в гробу без отверстий. Как это возможно

Эксперты из Филдовского музея естественной истории (США) при помощи компьютерной томографии впервые «заглянули» в «закрытый» древнеегипетский гроб Леди Ченет-а, умершей 3 тыс. лет назад, пишет Daily Mail.
В течение нескольких лет ученые пытались найти видимые признаки того, которые раскрыли бы способ, как тело поместили в «цельный» гроб без каких-либо отверстий. Они обнаружили лишь крошечную щель, которая не давала ответа на этот вопрос.
Предположительно Леди Ченет-а на момент смерти было 30−40 лет. Тщательная подготовка ее тела к загробной жизни подтвердила ее высокий социальный статус. Леди Ченет-а жила во времена правления XXII династии (945−720 годы до н. э.).
Обычно в Древнем Египте вокруг тела умершего создавалась своеобразная «картонная» оболочка. В случае с Леди Ченет-а сначала создали гроб, потом его размягчили посредством влаги, так он стал более гибким и мог быть сформирован вокруг тела усопшей.
В трахею Леди Ченет-а поместили наполнитель, чтобы она не пострадала, так как тело умершей находилось в вертикальном положении. Сверху до низу в гробу прорезали щель и расположили его вокруг тела. После того, как заднюю стенку гроба «зашнуровали», к ногам покойной прикрепили деревянную доску, чтобы обеспечить устойчивость во время формовки гроба.
Органы Леди Ченет-а бальзамировщики поместили в сумки и вместе с восковыми статуями сыновей Гора расположили в ее теле. Глаза покойной заменили на искусственные, вероятно, для того, что они не разрушились со временем. Древние египтяне верили, что к загробной жизни можно подготовиться. «Если хотите, чтобы в том мире были глаза, то в теле покойного они тоже должны быть, но сойдет и какой-либо предмет, заменяющий их», — говорит реставратор Джей Пи Браун.
Как объяснил в интервью РБК Life директор Центра египтологических исследований РАН Сергей Иванов, классическое описание мумификации дано в «Истории» Геродота. Однако в действительности способ мумификации и состав бальзамирующих веществ нередко менялись и зависели от времени, региона и текущей ситуации.
Как правило, процесс проходил в несколько этапов. Сначала тело обмывали, потом извлекались внутренние органы — их мумифицировали отдельно. Тело опускали в раствор либо засыпали порошком соды. Дегидрация занимала до 70 дней, после нее усопшего покрывали специальными маслами, смолами и пеленали.
Мумия воспринималась как образ человека в загробном мире, и его можно «подкорректировать».
«К примеру, если у человека были какие-то увечья, отсутствовали руки, ноги, то ему могли изготовить их из дерева и прикрепить к телу при бинтовании. В поздний и особенно в греко-римский периоды отношение к мумификации изменилось. Многие тела находились в такой стадии разложения, что уже распадались на части. Бальзамировщики могли поменять местами длинные кости рук и ног, чтобы хоть как-то собрать тело, при этом их больше заботил внешний вид мумии, чем правильный анатомический порядок костей скелета», — говорит Сергей Иванов.