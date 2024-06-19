Древнее пророчество племени Лакота начало сбываться

Сообщение о рождении редкого белого буйвола в Йеллоустонском национальном парке свидетельствует о том, что пророчество племени Лакота, которое предвещает лучшие времена, начинает сбываться. Согласно предвидению племени американских индейцев, чтобы достичь хорошей жизни, необходимо уделить внимание проблемам местной экологии, защитив земли и животных.
Рождение этого теленка является одновременно благословением и предупреждением.
Древняя легенда племени гласит, что около 2000 лет назад, когда закончилась еда, а бизоны исчезали, появилась женщина, рожденная от белой буйволицы, и подарила одному из членов племени трубку, чашу и сверток, научив их молиться. Тогда же она сказала, что с помощью трубки можно призвать буйвола, чтобы утолить голод. Уходя, она превратилась в белого теленка-буйвола. Считается, что, когда вновь настанут тяжелые времена, она вернется. Поэтому, по словам Смотрящего Коня, для племени лакота, рождение теленка с черным носом, глазами и копытами сродни второму пришествию Иисуса Христа.
Интересно, что теленок действительно родился после суровой зимы 2023 года, загнавшей тысячи йеллоустонских буйволов, также известных как бизоны, на более низкие высоты. Более 1500 человек погибли, стремясь вернуть себе контроль над животным, с которым их предки жили тысячелетиями.
По словам Смотрящего Коня, для теленка из Йеллоустона 26 июня в штаб-квартире кампании Buffalo Field в Западном Йеллоустоне будет проведена церемония наречения.
Ранее в родные Казахстанские степи, после почти 200-летнего отсутствия, вернулись лошади Пржевальского.
Кристина Корчанова