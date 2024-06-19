Древнее пророчество племени Лакота начало сбываться

Древняя легенда племени гласит, что около 2000 лет назад, когда закончилась еда, а бизоны исчезали, появилась женщина, рожденная от белой буйволицы, и подарила одному из членов племени трубку, чашу и сверток, научив их молиться. Тогда же она сказала, что с помощью трубки можно призвать буйвола, чтобы утолить голод. Уходя, она превратилась в белого теленка-буйвола. Считается, что, когда вновь настанут тяжелые времена, она вернется. Поэтому, по словам Смотрящего Коня, для племени лакота, рождение теленка с черным носом, глазами и копытами сродни второму пришествию Иисуса Христа.