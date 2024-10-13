Дрессировщики рассказали, что нельзя делать, если собака боится незнакомцев

Прежде всего, не следует постоянно брать питомца туда, где много людей, рассчитывая на привыкание. Лучше гулять в более тихих местах, ведь частое нахождение в шумной обстановке может только усилить страх. Стоит позволять собаке избегать гостей и людных мест.
Знакомство с каждым человеком вокруг любимца может также повысить его тревожность. Общение с проверенными людьми, которые знают, как правильно взаимодействовать с ним, поможет минимизировать стресс.
Кроме того, лакомства из чужих рук могут заставить собаку подойти ближе, чем ей комфортно. Это часто приносит больше вреда, чем пользы, поэтому важно учитывать эмоциональное состояние питомца и контролировать такие взаимодействия.
Специалисты отмечают, что спонтанная дрессировка в таких случаях неэффективна, и советуют иметь тщательно спланированные шаги, которые хозяин может предпринять, чтобы помочь собаке преодолеть фобию.