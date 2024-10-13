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Дрессировщики рассказали, что нельзя делать, если собака боится незнакомцев

Владельцы собак нередко непреднамеренно усиливают страхи своих питомцев. Пытаясь социализировать подопечного, хозяева часто совершают ошибки, которые только ухудшают ситуацию. Еженедельный журнал «Профиль» рассказал, что советуют предпринять дрессировщики, если собака имеет боязнь незнакомцев.

Источник: AP 2023

Прежде всего, не следует постоянно брать питомца туда, где много людей, рассчитывая на привыкание. Лучше гулять в более тихих местах, ведь частое нахождение в шумной обстановке может только усилить страх. Стоит позволять собаке избегать гостей и людных мест.

Знакомство с каждым человеком вокруг любимца может также повысить его тревожность. Общение с проверенными людьми, которые знают, как правильно взаимодействовать с ним, поможет минимизировать стресс.

Кроме того, лакомства из чужих рук могут заставить собаку подойти ближе, чем ей комфортно. Это часто приносит больше вреда, чем пользы, поэтому важно учитывать эмоциональное состояние питомца и контролировать такие взаимодействия.

Специалисты отмечают, что спонтанная дрессировка в таких случаях неэффективна, и советуют иметь тщательно спланированные шаги, которые хозяин может предпринять, чтобы помочь собаке преодолеть фобию.