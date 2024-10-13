Дрессировщики рассказали, что нельзя делать, если собака боится незнакомцев

Прежде всего, не следует постоянно брать питомца туда, где много людей, рассчитывая на привыкание. Лучше гулять в более тихих местах, ведь частое нахождение в шумной обстановке может только усилить страх. Стоит позволять собаке избегать гостей и людных мест.