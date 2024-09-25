Дресс-код: как клетка стала популярным орнаментом для школьной формы

Почти месяц назад начался учебный сезон, а значит большинство школьников надело школьную форму. У кого-то она классическая однотонная, у кого-то — в полосочку, но, пожалуй, самый популярный «принт» для униформы — в клетку. Орнамент тартан в этом сезоне снова на пике популярности в модной индустрии: «клетка» встречается в нарядах престижных университетов, вроде Гарвардского, в коллекциях модных домов и по-прежнему в поп-культуре. ВФокусе Mail решил выяснить, с чего началась история тартана и почему такой орнамент стал популярен для создания школьной формы.
Как появился тартан
История тартана долгая и сложная, но, несмотря на это, принт на удивление легко «прижился» к меняющимся веяниям политики и моды. Считается, что орнамент официально появился в середине XVI века в Шотландии, когда местные мастерицы начали изготавливать шерстяную саржевую ткань из цветных нитей. Именно из нее потом делали знаменитые килты и характерные накидки-пледы.
Тартан или шотландская клетка — клетчатый орнамент, образованный горизонтальным и вертикальным переплетением цветных нитей.
Уже к середине XVIII века этот яркий принт стал национальной «особенностью» Шотландии, а также символом верности Чарльзу Эдварду Стюарту, наиболее известному как Прекрасный принц Чарли. Именно он в 1745 году привел в Англию армию одетых в тартан повстанцев — якобитов.
Кстати, шотландский орнамент имеет глубокий смысл: начиная с конца XVII века характерные расцветки закреплялись за местностью или за отдельным родом. Благодаря этому по тартану можно определить принадлежность и статус владельца: считалось, что высокую состоятельность и значимость показывал сложный орнамент, в который вплетено множество различных цветов.
Как тартан стал популярен среди учебной униформы
Со временем одежда с орнаментом тартан, который прежде являлся одним из ярчайших символов шотландской культуры, стала пользоваться популярностью среди учеников американских колледжей. Дело в том, что престижным учебным заведениями всегда нравилась идея отличительной идентичности, поэтому с помощью тартана они создавали свой уникальный «дизайн» с характерными цветами.
Со временем «клетка» не только прижилась, но и стала крайне популярна в модной индустрии: бренды вроде Ralph Lauren и Brooks Brothers выпустили характерные коллекции.
В конце-концов, благодаря идеи идентичности и модным веяниям, униформу с орнаментом тартан начали носить как в религиозных, так и светских школах по всему миру — от Мексики до Японии и Австралии.
Ранее рассказывали, как капроновые колготки перевернули представление о женственности.