Дресс-код: как клетка стала популярным орнаментом для школьной формы

Почти месяц назад начался учебный сезон, а значит большинство школьников надело школьную форму. У кого-то она классическая однотонная, у кого-то — в полосочку, но, пожалуй, самый популярный «принт» для униформы — в клетку. Орнамент тартан в этом сезоне снова на пике популярности в модной индустрии: «клетка» встречается в нарядах престижных университетов, вроде Гарвардского, в коллекциях модных домов и по-прежнему в поп-культуре. ВФокусе Mail решил выяснить, с чего началась история тартана и почему такой орнамент стал популярен для создания школьной формы.