Дрейк выплатил $10 тыс победителю конкурса своих двойников

Сообщается, что артист, узнав о мероприятии, лично связался с пекарней Casuals Cakery, в которой проходил конкурс, и заявил о своем намерении вручить победителю денежный приз. Позже Дрейк также выложил в своем профиле фото c мероприятия и подписью «Я люблю этот город».