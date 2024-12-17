Дрейк выплатил $10 тыс победителю конкурса своих двойников

В Торонто (Канада), родном городе рэпера Дрейка, прошел конкурс его двойников. Планировалось, что победитель получит бутылку алкогольного напитка и пачку сигарет, однако музыкант решил повысить призовой фонд до $10 тыс (~ 1 млн рублей). Об этом пишет People.
Сообщается, что артист, узнав о мероприятии, лично связался с пекарней Casuals Cakery, в которой проходил конкурс, и заявил о своем намерении вручить победителю денежный приз. Позже Дрейк также выложил в своем профиле фото c мероприятия и подписью «Я люблю этот город».
Победителем конкурса, к слову, стала 21-летняя Макайла Чемберс. Она заплела волосы в косички, надела мешковатую камуфляжную куртку и нарисовала бороду. Свой образ она назвала Girl Drake.
В последнее время конкурсы двойников становятся крайне популярны: ранее рассказывали про аналогичные мероприятия, посвященные Тимоти Шаламе, Полу Мескалю и Джереми Аллену Уайту.