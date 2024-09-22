«Это дракон!» Ящерица сорвала тренировку на гоночном треке

Как пишет CNN, в Сингапуре это не первый случай встречи гонщиков с ящерицей: в 2016 году легендарный Макс Ферстаппен говорил, что во время тренировочной гонки тоже видел на треке ящерицу, которая спешно скрылась от машин в кустах.