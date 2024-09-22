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«Это дракон!» Ящерица сорвала тренировку на гоночном треке

Ящерица сорвала тренировку гонщиков «Формулы-1» в Сингапуре.

Георгий Мазуркевич
Автор ВФокусе Mail

Лучший способ отвлечь внимание спортсменов и болельщиков от игры — выпустить на поле животное. Такие случаи каждый раз попадают в медиа и обычно вызывают интерес даже у тех, кто напряженно следил за игрой.

Обычно речь идет об активных и быстрых животных, вроде собак, кошек или птиц, но на днях тренировку в одном из самых стремительных соревнований мира, гонках «Формулы-1», сорвала неторопливая ящерица. Об инциденте рассказала CNN.

За день до гонок сингапурского Гран-при рептилия выползла прямо на гоночный трек Марина Бэй и вполне успешно лавировала между гоночными болидами, проносившимися мимо нее с оглушительными скоростями.

Ради безопасности ящерицы и, конечно, водителей гонку приостановили — поднялся красный флаг и все гонщики сразу же отправились к пит-стопам. По словам официального представителя «Формулы-1», это, возможно, самый необычный красный флаг в истории: обычно его поднимают в критических случаях вроде аварии.

Некоторых гонщиков рептилия испугала: по утверждениям очевидцев, водитель Mercedes Джордж Расселл громко кричал: «Что это за тварь?» Когда инженеры объяснили гонщику, что это ящерица, он ответил «Какая ящерица? Это дракон!».

После того, как гонка остановилась, двое сотрудников трека, вооруженных пластиковым пакетом, удалили ящерицу с гоночного трека, несмотря на ее попытки остаться на трассе.

Источник: Getty Images

Камеры, записывавшие тренировку, запечатлели много забавных кадров с попытками прогнать ящерицу, развеселившие и самих гонщиков, и их фанатов в соцсетях. Официальный аккаунт «Формулы-1» описал ситуацию как «полный сюр». В итоге ящерицу поймали и все кончилось хорошо.

Как пишет CNN, в Сингапуре это не первый случай встречи гонщиков с ящерицей: в 2016 году легендарный Макс Ферстаппен говорил, что во время тренировочной гонки тоже видел на треке ящерицу, которая спешно скрылась от машин в кустах.