Драка в «Кофемании»: Смолов повторил путь Кокорина и Мамаева

«Насколько мне известно из сообщений СМИ, в возбуждении уголовного дела было отказано, кроме того, непонятно, кто был зачинщиком конфликта. Поэтому давайте абстрагируемся от конкретных лиц и остановимся на самом характере события. Драки в общественных местах могут быть квалифицированы как хулиганство. Одиночное совершение предусматривает лишение свободы сроком до 5 лет, групповое до 7 лет лишения свободы», — пояснил ВФокусе Mail Олег Елисеев, адвокат Московской коллегии адвокатов «СБ».