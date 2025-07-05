Драка в «Кофемании»: Смолов повторил путь Кокорина и Мамаева

Детали инцидента
28 мая в московской «Кофемании» на Большой Никитской улице произошла драка с участием 35-летнего футболиста. Согласно видеозаписи, попавшей в интернет, Смолов в сопровождении неизвестного собеседника о чем-то беседовал с двумя мужчинами за столиком. Разговор быстро перерос в конфликт, и Федор нанес по удару каждому из оппонентов, после чего покинул заведение.
Точные причины стычки остаются неясными. По одной версии, пострадавшие громко обсуждали карьеру футболиста и его неудачи в оскорбительной манере, что и спровоцировало конфликт. Альтернативная версия строится вокруг того, что Смолов находился в нетрезвом состоянии и сам инициировал ссору с посетителями.
Инцидент держался в тайне более месяца благодаря попыткам вымогательства. Владельцы записи требовали от футболиста материальную компенсацию за молчание. Изначально Смолов согласился выплатить миллион рублей, однако когда сумма возросла до трех миллионов, он отказался от сделки. После этого видео утекло в сеть.
Правовые последствия
Пострадавшие мужчины обратились в полицию сразу после происшествия. Однако 4 июля следственные органы отказались возбуждать уголовное дело против Смолова из-за отсутствия состава преступления. По предварительным данным, одному из мужчин диагностировали перелом орбитальной кости и челюсти. Также теперь под угрозой уголовного преследования находятся сами заявители — за попытку вымогательства денег у футболиста.
«Насколько мне известно из сообщений СМИ, в возбуждении уголовного дела было отказано, кроме того, непонятно, кто был зачинщиком конфликта. Поэтому давайте абстрагируемся от конкретных лиц и остановимся на самом характере события. Драки в общественных местах могут быть квалифицированы как хулиганство. Одиночное совершение предусматривает лишение свободы сроком до 5 лет, групповое до 7 лет лишения свободы», — пояснил ВФокусе Mail Олег Елисеев, адвокат Московской коллегии адвокатов «СБ».
Проклятое место
Локация инцидента имеет особое значение в контексте российского футбола. Именно в этой «Кофемании» в октябре 2018 года разгорелся скандал с участием Павла Мамаева и Александра Кокорина. Тогда футболисты «Краснодара» и «Зенита» избили чиновника Министерства промышленности и торговли Дениса Пака и его коллегу Сергея Гайсина.
Суд приговорил всех участников того инцидента к реальным срокам лишения свободы: братья Кокорины получили по полтора года, Мамаев и Протасовицкий — по году и пять месяцев. Футболисты отбывали наказание в исправительной колонии № 4 в Алексеевке Белгородской области. Однако уже через несколько месяцев, в сентябре 2019 года, спортсмены были освобождены условно-досрочно за примерное поведение.
Этот случай стал знаковым для российского футбола и показал серьезность последствий подобных действий для спортивных карьер. После освобождения оба футболиста вернулись в профессиональный спорт, но их репутация была серьезно подорвана.
Дарья Баева