Драгоценный флюид. Золото научились находить по запаху

Геологи тщательно проанализировали состав флюидных включений в кварце и пирите — минералах, которые традиционно сопутствуют золоту. В результате в десяти образцах было обнаружено от 232 до 302 различных летучих соединений. Как пояснила руководитель проекта, научный сотрудник лаборатории термобарогеохимии Института геологии и минералогии имени В. С. Соболева СО РАН Елена Шапаренко, состав этих флюидов варьируется в зависимости от глубины залегания, температуры и химических процессов, сопровождающих формирование золотоносных жил.