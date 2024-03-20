Dr. Dre получил звезду на голливудской «Аллее славы»

В благодарственной речи артист заметил, что никогда не думал, что будет представлен на алее среди героев своего детства, передает Billboard. «Мне посчастливилось зарабатывать на жизнь именно тем, что я люблю делать. Что насчет этого? Разве это не сон?» — обратился Dr. Dre к приветствующей его толпе.
Больше всего я горжусь тем, что улучшил звучание и ясность того, как мы воспринимаем хип-хоп. Сделать это правильно — одно из моих величайших достижений.
Среди достижений исполнителя — шесть премий «Грэмми», третье место в чарте Billboard с альбомом The Chronic (1992) и продюсирование таких хитов, как California Love от 2Pac, In Da Club от 50 Cent, и других.
Ранее звезду на «Аллее славы» получил музыкант Ленни Кравиц.