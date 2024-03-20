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Dr. Dre получил звезду на голливудской «Аллее славы»

Рэпер и продюсер Dr. Dre удостоился звезды на «Аллее славы» в Голливуде. На церемонии присутствовали и другие легенды хип-хопа, такие как Эминем, Снуп Догг и 50 Cent.

Источник: AP 2023

В благодарственной речи артист заметил, что никогда не думал, что будет представлен на алее среди героев своего детства, передает Billboard. «Мне посчастливилось зарабатывать на жизнь именно тем, что я люблю делать. Что насчет этого? Разве это не сон?» — обратился Dr. Dre к приветствующей его толпе.

Больше всего я горжусь тем, что улучшил звучание и ясность того, как мы воспринимаем хип-хоп. Сделать это правильно — одно из моих величайших достижений.

Среди достижений исполнителя — шесть премий «Грэмми», третье место в чарте Billboard с альбомом The Chronic (1992) и продюсирование таких хитов, как California Love от 2Pac, In Da Club от 50 Cent, и других.

Ранее звезду на «Аллее славы» получил музыкант Ленни Кравиц.