Dr. Dre получил звезду на голливудской «Аллее славы»

В благодарственной речи артист заметил, что никогда не думал, что будет представлен на алее среди героев своего детства, передает Billboard. «Мне посчастливилось зарабатывать на жизнь именно тем, что я люблю делать. Что насчет этого? Разве это не сон?» — обратился Dr. Dre к приветствующей его толпе.