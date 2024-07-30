Дожить до зарплаты: семь способов составления бюджета

Есть несколько правил взрослой жизни, которые обязательно нужно соблюдать: следить за своим рационом питания, поддерживать порядок в доме и, конечно, уметь планировать свой бюджет. Причем не важно, делаете это вы при помощи приложения или расписываете доходы и расходы на листе бумаги.