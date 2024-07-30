Дожить до зарплаты: семь способов составления бюджета

Есть несколько правил взрослой жизни, которые обязательно нужно соблюдать: следить за своим рационом питания, поддерживать порядок в доме и, конечно, уметь планировать свой бюджет. Причем не важно, делаете это вы при помощи приложения или расписываете доходы и расходы на листе бумаги.
Важна сама система планирования бюджета и резервные сбережения на случай непредвиденных расходов. Конечно, любая из них лучше, чем трата денег наобум. Если вы подберете систему планирования и будете ее придерживаться в течение долгого количества времени, она даст положительные результаты.
В редакции «Нож» рассказали о семи популярных систем составления бюджета.
Бюджет 50/30/20
Это одна из лучших схем для новичков, которые только собираются планировать свой бюджет.
Согласно этому плану, бюджет делится на три категории: потребности, желания и сбережения. Так, 50% ежемесячного дохода вы тратите на то, что необходимо (аренда, еда, платежи), 30% — на то, что хочется (посиделки с друзьями, путешествия), а 20% — на сбережения (или сокращение долга).
При необходимости можно скорректировать систему. Например, есть люди, которые на то, что необходимо, тратят больше 50% от своей зарплаты.
Система конвертов
Также этот вид планирования бюджета называют «обналичиванием». То есть это физическое отслеживание вашего бюджета.
Наличные деньги легче беречь, так как при оплате картой вы можете забыть, сколько уже потратили.
Для начала вы подсчитываете общий бюджет. Затем назначаете отдельный конверт для каждой из позиций: продукты, доставка, питание вне дома, одежда, аренда и так далее. А затем вы раскладываете деньги.
Так, если вы положили 20 тысяч в конверт «на продукты» и в определенный момент в нем не осталось денег, вы больше не тратите сбережения на эту категорию.
Бюджет 80/20
Эта система похожа на планирование бюджета 50/30/20, однако в ней вы распределяете деньги всего на две категории: ваши сбережения (20% от общего дохода) и все остальное (80%).
Нулевой бюджет
Цель этой системы — каждый рубль тратить на определенную цель. В результате в конце каждого месяца ваш баланс должен выйти в ноль.
Сначала рассчитайте свой ежемесячный доход после уплаты налогов. Затем перечислите все расходы, которые у вас будут в этом месяце, включая те деньги, которые вы отложите. Сложите их и сравните два столбца.
Если доходы и расходы не равны, необходимо скорректировать бюджет. Профицит отложите или используйте для возвращения долгов. Если у вас дефицит, уменьшайте расходы.
Метод Пальярини
Составьте список всех своих текущих расходов и распределите по четырем категориям:
- Отложенное. Если что-то можно не покупать прямо сейчас, отложите на потом. Например, если вы хотите новый телефон, но и нынешний работает неплохо, с приобретением гаджета можно повременить.
- Лишнее. Нужно задуматься, что в ваших расходах может быть не таким уж и нужным. Например, подумайте, так ли вам необходима подписка на стриминговый сервис?
- Избыточное. Если вы видите, что определенные расходы растут в течение нескольких месяцев, постарайтесь сократить их.
- Необходимое. Это расходы, которые вы либо не можете изменить, либо просто не хотите менять, потому что они важны для вас по какой-либо причине.
Метод какеибо
Какеибо — очень старая японская система планирования бюджета. Она подразумевает более вдумчивый подход к деньгам.
Задайте себе несколько вопросов:
- Сколько у вас есть денег?
- Сколько вы хотели бы иметь денег?
- Какие есть препятствия, которые мешают достичь желаемого?
Затем используется простая система из четырех категорий: средства на выживание (основные расходы), дополнительные единовременные расходы, необязательные приятные вещи, культурные расходы.
Классифицируя вещи как «необязательные», вы можете выбрать, покупать их или нет. А наличие категории вещей, которые делают вас счастливым, позволяет уменьшить ощущение «денежной тюрьмы».
На основе ценностей
Планирование бюджета на основе ценностей — более гибкий метод.
Сначала вы определяете свои приоритеты, а затем распределяете деньги на них. Например, прямо сейчас вы хотите путешествовать. При системе, основанной на ценностях, вы вкладываете больше денег в свой туристический фонд.
Когда вы поймете, что нельзя тратить столько денег на путешествия, ваши ценности изменятся.
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Анна Морозова