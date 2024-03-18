Дожить до 120. Геронтолог раскрыл главные секреты долгой здоровой жизни

— Несмотря на всю многогранность деятельности человека, основную ответственность за продолжительность и качество собственной жизни он должен нести сам. Основой психологии должна стать мотивация на долголетие, которое есть следствие гармонии человека со своей средой существования. Самое главное в этой гармонии — психологический комфорт в общении с людьми и удовольствие от жизни в целом.