Дожить до 120. Геронтолог раскрыл главные секреты долгой здоровой жизни

Ресурсы человеческого организма позволяют прожить до 100−120 лет. Исследования показывают, что долгая жизнь — это совокупность различных факторов, некоторые из которых — в руках самого человека. Что можно сделать для собственного долголетия? Об этом aif.ru рассказал Почетный президент Ассоциации геронтологов и гериатров России, главный научный сотрудник НИИ общей патологии и патофизиологии, член Президиума академик РАН Владимир Шабалин.
— Несмотря на всю многогранность деятельности человека, основную ответственность за продолжительность и качество собственной жизни он должен нести сам. Основой психологии должна стать мотивация на долголетие, которое есть следствие гармонии человека со своей средой существования. Самое главное в этой гармонии — психологический комфорт в общении с людьми и удовольствие от жизни в целом.
Большое значение имеют здоровое питание, полноценный сон, разумная физическая активность и психологическая стабильность. Важно следить не только за состоянием тела, но и за состоянием души. Психологическое саморегулирование — обязательно. Не стоит растрачивать свой жизненный ресурс по пустякам и в любой ситуации «бросаться на амбразуру». Даже к тяжелым утратам желательно относиться философски.
Самый мощный геропротектор — это труд. Причина большинства наших недугов — лень, безволие, малая двигательная активность. Ни один лентяй не достиг глубокой старости. Есть общебиологический закон: старение меньше всего поражает и позже всего захватывает тот орган, который много работает. Все выключенное из действия обречено на быстрое вырождение и гибель.
К сожалению, пенсия сегодня назначается по достижении пенсионного возраста, хотя правильнее ее назначать в зависимости от стажа работы. Известно, что в возрасте, который называют нетрудоспособным, у нас работает больше 50% людей. Поэтому желательно предусмотреть надбавки к пенсии за каждый год работы.