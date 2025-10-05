Дожить до 104 лет. Как хирург Федор Углов создал свои заповеди

Федор Углов стал единственным человеком на Земле, кто оперировал в возрасте 98 лет и был занесен в Книгу рекордов Гиннесса. Хирургический стаж Федора Углова составил 65 лет. Вся его жизнь — это монолог о том, что возраста не существует, если вести правильный образ жизни.
Образ жизни Федора Углова
Даже в 100 лет Федор Углов ложился спать в полдвенадцатого ночи, вставал в полвосьмого утра и от завтрака переходил за рабочий стол. Занимался закаливанием — обливался ледяной водой, стоя на снегу. Всегда старался жить за городом. Он сознательно отказался от алкоголя, никогда не курил и постоянно работал.
«Хирург — это воин, — говорил он, — А воин должен всегда быть наготове. Даже капля алкоголя в его крови может помешать операции». Вы думаете, что жизнь Углова протекала в достатке и в размеренности? Как бы не так! Он был военным хирургом и не раз выживал чудом. Сам он заявлял, что жизненные силы ему дала река Лена, на берегах которой он родился.
Биография Федора Углова: финская кампания и блокада Ленинграда
Федор Углов действительно появился на свет в глухой тайге на севере Иркутской области, в деревне Чугуево. Его отец был ссыльным слесарем, а мать — крестьянкой. В семье было еще пять детей, но, представьте себе, что все они получили высшее образование и вышли в люди.
Сам Федор выбрал себе профессию, глядя на то, как местный доктор Светлов буквально возвращает людей с того света. После окончания семилетки он отучился в педтехникуме в Киренске и в 1923 году поступил в Иркутский Восточно-Сибирский университет (ныне ИГУ) на медицинский факультет.
Тут его ждало первое испытание. Страна еще не восстановилась после Гражданской войны, время было трудное, голодное. Во время поездки в Ленинград на втором курсе Федор заразился тифом. Он переболел двумя формами этой болезни — сначала брюшной, потом сыпной, затем у него начался сепсис — общее заражение.
Выжил благодаря стараниям однокурсницы Веры Трофимовой, которая буквально притащила его на себе в свою комнату, где она жила с ребенком, и выходила. В 1926 году они поженились. Забегая вперед, скажем, что всего Углов был женат два раза. В 60 лет он женился на кардиологе Эмилии Стрельцовой. Всего у ученого было три дочери и один сын. А еще при жизни было девять внуков, девять правнуков и два праправнука.
Образование Федор Углов завершил в Саратове, куда перевелся на пятом курсе.
После окончания учебы сразу встал за хирургический стол — было это в 1929 году — и работал вплоть до 1994 года:
Главным врачом районной больницы в Киренске и зав. отделением хирургии.
В 1937 году поступил на аспирантуру в Ленинградский институт усовершенствования врачей.
В 1939 году сумел защитить диссертацию.
Был военным хирургом во время Зимней войны с Финляндией.
Во время Великой Отечественной войны оказался в осажденном Ленинграде, возглавлял хирургическое отделение в госпитале. По его собственным словам, в самые голодные дни выжил только потому, что целый месяц исполнял обязанности начальника госпиталя и был обязан снимать пробу с еды, которую готовили для раненых.
В 1950 году преподавал и одновременно руководил кафедрой госпитальной хирургии Первого медицинского института имени академика Павлова.
Вплоть до 1972 года возглавлял ВНИИ пульмонологии.
Научные достижения Федора Углова
Научные достижения Федора Углова таковы, что на Западе его называли «национальным достоянием России». «Как вы двинули вперед космос, так он двинул вперед медицину», — так говорили о нем зарубежные коллеги.
Он опубликовал 950 научных работ, большая часть которых — настольные книги современных хирургов. Первым в стране выполнял резекцию (удаление) легкого, освоил радикальные операции при раке грудного отдела пищевода, проводил фундаментальные исследования по диагностике и хирургическому лечению аденом паращитовидных желез и поджелудочной железы, разработал методы диагностики и операций лечения портальной гипертензии (нарушение оттока крови в воротной вене, из-за которого может развиться осложнение).
Разработал методику оперативного излечения различных пороков сердца. Одним из первых в СССР оперировал аневризму брюшного отдела аорты и поражение сонных артерий.
Поговаривают, что однажды, когда во время операции у пациента остановилось сердце, а дефибриллятор оказался неисправен, хирург заставил сердце биться, приложив к нему провода с напряжением в 220 вольт. Больной выжил и поправился.
Углов 20 раз выезжал за рубеж на конгрессы и съезды хирургов и не раз проводил показательные операции на сердце и легких в больницах Индии и Америки.
Всего за годы работы Углов спас больше 10 000 пациентов.
Оздоровительная система Федора Углова
С возрастом Углов стал верующим человеком и ярым поборником трезвого образа жизни. Он видел положительные стороны антиалкогольной кампании Михаила Горбачева 1980-х годов и стал свидетелем того, как после развала СССР в России была отменена государственная монополия на производство алкогольной продукции и страну захлестнул мутный поток суррогатов. «Пьяным народом легче управлять», — это его слова.
В своих статьях Федор Углов оперировал цифрами и фактами.
Он называл алкоголь геноцидом русского народа и указывал, что во времена сухого закона в 1986 и 1987 годах в стране родилось 5 600 000 детей. Это было на 500−600 тысяч больше, чем в предыдущие 46 лет. Указывал, что в СССР во времена сухого закона умирало на 200 000 человек меньше, чем до этого.
Что за 2,5 года власти сумели сохранить жизнь 500 000 человек. Что средняя продолжительность жизни выросла на 2,6 года, а детская смертность снизилась на 8%. Что численность населения СССР в годы сухого закона выросла на 2,9 млн человек.
Писал, что смертность в трудоспособном возрасте снизилась в 1987 году на 20%, а среди мужчин — на 39%. Смертность от несчастных случаев, ДТП и отравлений суррогатами снизилась на 30%, а производственный травматизм — на 20%. Преступлений и ДТП стало меньше на 25 — 30%.
В 1992 году Федор Углов и еще 1700 самых видных врачей России писали в Верховный Совет России письмо с требованием признать алкоголь наркотиком и остановить бег русского народа к могиле.
Система Федора Углова
Чтобы долго жить и не болеть, хирург Федор Углов разработал свои «заповеди здоровья». Их оказалось 12.
Федор Углов заповедовал любить Россию и всячески ее защищать. Он считал, что те, у кого нет родины, долго не живут.
Считал, что нужно любить работу, в том числе и физическую.
Нужно быть оптимистом и никогда не падать духом.
Не пить и не курить.
Обязательно иметь семью и нести за нее ответственность.
Во что бы то ни стало сохранять вес.
Не лихачить на дороге.
Ходить к врачам.
Не слушать музыку, разрушающую душу, и беречь от нее детей.
Соблюдать режим дня.
Нужно заботиться о теле и щадить его.
Всегда делать добро. «Зло, — говорил ученый, — к сожалению, получается само собой».
Федор Углов стал примером того, что можно жить долго и плодотворно. Его труды и книги «В плену иллюзий», «Самоубийцы», «Ломехузы», «Капкан для России», «Человеку мало века», «Правда и ложь о разрешенных наркотиках» были переведены на 16 языков мира.