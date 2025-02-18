Доза витаминов и минералов: как биодобавки влияют на организм

В последнее время поступает все больше сообщений о пациентах, которые поступили в отделение неотложной помощи с пожелтевшими глазами, болью в животе и усталостью — симптомами печеночной недостаточности, вызванной приемом добавок, в том числе и от «клинически проверенных» брендов.