Доза витаминов и минералов: как биодобавки влияют на организм

Биодобавки могут показаться простым способом улучшить настроение или нарастить мышечную массу. Однако последние исследования показывают, что такие препараты могут скорее навредить организму, чем принести ему пользу.
В National Geographic рассказали, какую пользу приносят добавки и когда их следует остерегаться.
Ограниченные преимущества добавок
На протяжении тысячелетий люди использовали растения, травы, минералы и металлы для лечения болезней или улучшения общего самочувствия.
Но теперь ингредиенты, которые когда-то были окутаны древней тайной, заполняют полки аптек и ленты социальных сетей — часто в форме таблеток, капсул, мягких гелей, порошков, батончиков, жевательных конфет и жидкостей.
Дело в том, что биодобавки полезны лишь тогда, когда они действительно нужны, то есть при определенных заболеваниях и дефицитах питательных веществ.
Так, беременные женщины принимают фолиевую кислоту для предотвращения врожденных дефектов у малышей, а пожилым людям часто полезны дополнительные дозы витамина B12. Омега-3 могут поддерживать здоровье сердца, а пробиотики — облегчать симптомы синдрома раздраженного кишечника.
Для большинства людей прием обычных пищевых добавок в рекомендованной дозировке безопасен и не представляет серьезной угрозы для здоровья.
Когда следует остерегаться добавок
В последнее время поступает все больше сообщений о пациентах, которые поступили в отделение неотложной помощи с пожелтевшими глазами, болью в животе и усталостью — симптомами печеночной недостаточности, вызванной приемом добавок, в том числе и от «клинически проверенных» брендов.
Некоторые добавки связаны с этими эффектами, например, экстракт зеленого чая, который часто содержится в добавках для похудения или «стимуляторах» метаболизма, а также многокомпонентные пищевые добавки, используемые для самых разных целей — от роста волос до улучшения психического здоровья.
Эти вредные вещества влияют на здоровье множеством способов: экстракт зеленого чая может способствовать воспалению печени, а добавки для бодибилдинга могут замедлять или останавливать выработку желчи. Многокомпонентные добавки сложнее изучать с точки зрения влияния на здоровье, поскольку ученым трудно выделить их активные компоненты.
Люди часто смешивают добавки с несколькими биоактивными ингредиентами, иногда принимая их в сверхвысоких дозах или вместе с другими препаратами. Это способствует развитию заболеваний.
Чем больше доза, тем хуже организму
Высокие дозы витаминов могут нарушать нормальные процессы в организме, что приводит к таким побочным эффектам, как желудочно-кишечные расстройства, головные боли, учащенное сердцебиение или бессонница. Женщины могут быть особенно уязвимы к токсическим последствиям передозировки из-за меньшего веса тела и различий в метаболизме и иммунной функции.
Важно отметить, что реакции также зависят от индивидуальных генов или иммунной системы. Так, экстракт зеленого чая может быть совершенно безопасен для одного человека, но нанести серьезный вред другому.
По словам ученых, биодобавки — это не волшебная таблетка, помогающая восстановить организм. Для того, чтобы оставаться здоровым, важно правильно питаться, ежедневно выполнять физические упражнения, снижать уровень стресса, отказаться от вредных привычек и научиться получать витамины из свежих продуктов питания.
Ранее ученый рассказал, чем опасен дефицит микроэлементов.